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Оприлюднено проєкт фінплану «Нафтогазу»: якими будуть тарифи?

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Оприлюднено проєкт фінплану «Нафтогазу»: якими будуть тарифи?
Ціна на газ для більшості побутових споживачів під час війни залишиться незмінною – 7,96 грн за кубометр
фото з відкритих джерел

Клієнтами «Нафтогазу» є близько 98% побутових споживачів – це 12,4 млн домогосподарств

Щонайменше до 30 квітня 2024 року ціна на газ для населення від газопостачальної компанії «Нафтогаз України» залишиться незмінною – 7,96 грн за кубометр (з ПДВ). Про це йдеться в проєкті розпорядження Кабінету міністрів «Про затвердження фінансового плану акціонерного товариства НАК «Нафтогаз України» на 2023 рік», який потрапив в розпорядження «Главкома».

Зараз клієнтами «Нафтогазу» є близько 98% побутових споживачів – це 12,4 млн домогосподарств.

«Главком» доводить: ціна може бути нижчою. Джерелом для зловживань «Нафтогазу» багато років поспіль слугує штучно завищена ціна на газ для усіх без виключення споживачів – побутових, промислових, бюджетних. 

«Ми могли б отримати модель єдиної ціни на газ, до якої прямували всі ці роки наших реформ. Щоб не було ніяких прив’язок до імпортного паритету. І тоді б ціна на внутрішньому хабі була б трохи більше 100 євро за тисячу кубів – це близько 4 тис. грн за тисячу кубометрів (4 грн за один кубічний метр – «Главком»). Ціна навіть стала б нижчою, ніж ціна від постачальника спеціальних обов’язків (7,96 грн за куб м – «Главком»). Населення менше б платило, підприємства пожвавили б виробництво, а теплокомуненерго зменшило б свою заборгованість. Але ж ніхто не хоче цього робити», – переконує економічний експерт Олексій Кущ.

Як стверджує Кущ, Україні потрібно запустити модель газового хабу. Потрібно запустити торгівельну площадку, де буде продаватися весь газ державного видобутку для побутових та промислових споживачів, для підприємств теплокомуненерго.

Згідно з проєктом фінплану, у 2023 році «Нафтогаз України» планує отримати понад 146 млрд грн чистого доходу від реалізації товарів, робіт, послуг – це на 84 млрд грн менше порівняно з доходами компанії в 2022 році.

Зниження цьогорічних доходів компанії має об’єктивні причини, адже після минулорічного різкого зростання цін в Європі тепер газ дешевшає. Вплинуло на скорочення доходів газового монополіста ще й різке падіння споживання газу, адже в Україні зруйновані та окуповані цілі міста, села та багато промислових підприємств. Знизили споживання газу не лише побутові споживачі, але й підприємства теплокомуненерго та бюджетні організації.

Нагадаємо, що «Нафтогаз» повідомив, як зміняться ціни на газ напередодні зими.

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Теги: газ тарифи Нафтогаз України

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