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У газовидобувній галузі України назріває криза – ЗМІ

Станіслав Груздєв
glavcom.ua
У газовидобувній галузі України назріває криза – ЗМІ
«Укргазвидобування сьогодні як ніколи потребує бурильну трубу»
фото з відкритих джерел

«Українська газовидобувна галузь може опинитися у глибокій кризі через бездіяльність чиновників»

Газовидобувна галузь України може суттєво постраждати через бездіяльність Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі, яка у червні не продовжила строк дії цінових зобов’язань для заводів, які виробляють на замовлення американської компанії високотехнологічну бурильну та обсадну трубу. Про це у матеріалі «Інтерпайп за допомогою чиновників знищує газовидобувну галузь в Україні»  для Українських національних новин пише журналістка Ольга Петрів.

«Українська газовидобувна галузь, яка поступово відроджується за допомогою американської компанії, може опинитися у глибокій кризі через бездіяльність українських чиновників, які підігрують бізнес-інтересам одного з українських олігархів», – йдеться у матеріалі.

Авторка матеріалу пояснює, що після запровадження в Україні системи публічних торгів через Prozorro в Україну зайшла потужна американська компанія зі штату Пенсильванія - Vorex, яка почала перемагати у тендерах на закупівлю бурильної та обсадної труби для потреб державного сектору газовидобувної галузі України. Компанія Інтерпайп, яка упродовж багатьох років сама постачала трубу державним замовникам, ініціювала перед Міжвідомчою комісією з міжнародної торгівлі антидемпінгове розслідування відносно іноземних заводів, які виробляють бурильну та обсадну трубу на замовлення Vorex.

«Розслідування було ініційовано під виглядом захисту національного виробника щодо труб, які ні компанією Інтерпайп, ні будь-ким іншим всередині України взагалі не виробляються» – пише Петрів.

Як зазначає авторка матеріалу, Укргазвидобування сьогодні як ніколи потребує бурильну трубу, адже її залишки на складах майже відсутні. «Обсадна труба діаметром 508 мм відсутня взагалі», – йдеться у матеріалі.

У статті нагадують, що якщо міжвідомча комісія не ухвалить відповідних рішень, ціна закупівлі бурильної та обсадної труби для державної компанії Укргазвидобування зросте більш ніж на 52% і призведе до додаткових незапланованих витрат в розмірі понад півмільярда гривень.

«Наслідком цього стане зрив програми буріння українського газу, різке падіння видобутку і глибока енергетична криза із ймовірним відключенням від газопостачання підприємств і домогосподарств», – резюмує авторка.

У статті також йдеться, що на вказану проблему звернули увагу у Конгресі США і направили відповідні звернення до американських та українських органів влади.

Теги: бізнес газ економіка

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