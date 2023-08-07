Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Вибух у багатоквартирному будинку в Полтаві: деталі трагедії (фото)

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Вибух у багатоквартирному будинку в Полтаві: деталі трагедії (фото)
Унаслідок вибуху пошкоджено декілька квартир житлового будинку
фото: ДСНС

Унаслідок вибуху тілесні ушкодження отримали троє мешканців будинку

У полтавській багатоповерхівці ввечері 6 серпня на вулиці Квітучій пролунав вибух. У ході проведення першочергових слідчих дій встановлено, що між двома квартирами на третьому поверсі вибухнув туристичний газовий балон. Про це повідомляє пресслужба МВС України. 

«6 серпня о 22:15  до Служби порятунку надійшло повідомлення, що в одній з квартир на третьому поверсі дев’ятиповерхового будинку на вул. Квітуча м. Полтава стався вибух з подальшим руйнуванням конструкцій. Було пошкоджено міжповерхові плити перекриття між другим, третім та четвертим поверхами, міжкімнатні перегородки в квартирі де сталася подія. Внаслідок вибуху постраждало три людини, з яких дві госпіталізовано до лікарні. Врятовано сім осіб, дві особи з інвалідністю евакуйовано та передано медикам», – йдеться у повідомленні.

8 фото
На весь екран
Наслідки вибуху в багатоквартирному будинку в Полтаві
фото: МВС, ДСНС

Мешканців будинку, де стався вибух, евакуювали. У ході проведення першочергових слідчих дій встановлено, що між двома квартирами на третьому поверсі вибухнув туристичний газовий балон, об’ємом близько 8 літрів.

Унаслідок вибуху тілесні ушкодження отримав 73-річний власник газового балона, його 72-річна дружина та їх 44-річний сусід. Потерпілих з опіками різного ступеню та травмами медики госпіталізували до лікарні. Також встановлено, що внаслідок вибуху пошкоджено декілька квартир житлового будинку.

Слідчим поліції розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, якщо воно спричинило виникнення пожежі або аварії, якою заподіяно шкоду здоров’ю людей або майнову шкоду у великому розмірі) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, що увечері 6 серпня в Полтаві стався вибух в багатоквартирному будинку, за попередньою інформацією, через витік газу. 

Теги: вибух Полтава газ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вибухи прогриміли під час повітряної тривоги
На Одещині пролунали вибухи
24 липня, 03:30
Уламки безпілотника, який нібито впав у Курчатові
У Курській області Росії біля відділку ФСБ впав дрон (фото, відео)
14 липня, 03:39
Окупанти атакували Хмельниччину
На Хмельниччині пролунав вибух
13 липня, 01:21
Гуртожиток Вінницького національного університету
У гуртожитку Вінницького університету пролунав вибух: є загиблий
15 липня, 15:06
Очевидці повідомляють, що в Октябрському горить нафтобаза
У Криму чергова «бавовна»: є прильоти по нафтобазі (відео)
22 липня, 11:19
Неподалік ділового центру «Москва-Сіті» невідомий кинув навчальну гранату в автомобіль
У «Москва-Сіті» знову прозвучав вибух (відео)
3 серпня, 21:17
Володимир Зеленський зі спадкоємцем, прем'єр-міністром Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом аль Саудом
Вибухи в українських містах, нова кампанія України щодо ізоляції РФ: головне за ніч
Вчора, 07:41
Рятувальники обстежують поверхи вище та нижче удару
«Бавовна» у Москві: з’явилися фото та відео наслідків ударів
1 серпня, 06:21
Наслідки російського удару по Сумам
Росіяни зруйнували навчальний заклад у Сумах: моторошне відео наслідків
30 липня, 09:17

Події в Україні

На Херсонщині засуджено гауляйтера міста Гола Пристань
На Херсонщині засуджено гауляйтера міста Гола Пристань
Росіяни обстріляли село на Харківщині: є загиблі та поранені
Росіяни обстріляли село на Харківщині: є загиблі та поранені
Розвідка розповіла про успіхи на лівобережжі Херсонщини
Розвідка розповіла про успіхи на лівобережжі Херсонщини
Вибух у багатоквартирному будинку в Полтаві: деталі трагедії (фото)
Вибух у багатоквартирному будинку в Полтаві: деталі трагедії (фото)
Загинуло 32 людини: росіяни обстріляли власних солдат
Загинуло 32 людини: росіяни обстріляли власних солдат
Повітряні сили збили безпілотник над Дніпропетровщиною
Повітряні сили збили безпілотник над Дніпропетровщиною

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
37K
Показники гірші, ніж в СРСР, КНДР та Куби. Чому наші дипломати не повертаються в Україну
18K
Московська церква не приховує російську ідентичність там, де людське око не дуже бачить
17K
Влада відзвітувала про результати мирного саміту в Саудівській Аравії
15K
Вибух у багатоповерхівці Полтави, загибель екснардепа на фронті: головне за ніч
13K
Зеленський «політав» на винищувачі F-16
4312
Кремль розкрив, які області України прагне контролювати

Новини

Окупанти намагаються приховати великі втрати на Херсонщині – Генштаб
Сьогодні, 06:49
Більшість областей накриють дощі: прогноз погоди на 7 серпня
Сьогодні, 04:57
7 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:03
Спека, подекуди град і шквали: прогноз погоди на 6 серпня
Вчора, 04:56
В Україні оголошувалася повітряна тривога через ракетну небезпеку
Вчора, 01:45
6 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00

Прес-релізи

14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
3 серпня, 13:31
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту