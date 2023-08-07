Вибух у багатоквартирному будинку в Полтаві: деталі трагедії (фото)

Унаслідок вибуху тілесні ушкодження отримали троє мешканців будинку

У полтавській багатоповерхівці ввечері 6 серпня на вулиці Квітучій пролунав вибух. У ході проведення першочергових слідчих дій встановлено, що між двома квартирами на третьому поверсі вибухнув туристичний газовий балон. Про це повідомляє пресслужба МВС України.

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«6 серпня о 22:15 до Служби порятунку надійшло повідомлення, що в одній з квартир на третьому поверсі дев’ятиповерхового будинку на вул. Квітуча м. Полтава стався вибух з подальшим руйнуванням конструкцій. Було пошкоджено міжповерхові плити перекриття між другим, третім та четвертим поверхами, міжкімнатні перегородки в квартирі де сталася подія. Внаслідок вибуху постраждало три людини, з яких дві госпіталізовано до лікарні. Врятовано сім осіб, дві особи з інвалідністю евакуйовано та передано медикам», – йдеться у повідомленні.

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Наслідки вибуху в багатоквартирному будинку в Полтаві фото: МВС, ДСНС

Мешканців будинку, де стався вибух, евакуювали. У ході проведення першочергових слідчих дій встановлено, що між двома квартирами на третьому поверсі вибухнув туристичний газовий балон, об’ємом близько 8 літрів.

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Унаслідок вибуху тілесні ушкодження отримав 73-річний власник газового балона, його 72-річна дружина та їх 44-річний сусід. Потерпілих з опіками різного ступеню та травмами медики госпіталізували до лікарні. Також встановлено, що внаслідок вибуху пошкоджено декілька квартир житлового будинку.

Слідчим поліції розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, якщо воно спричинило виникнення пожежі або аварії, якою заподіяно шкоду здоров’ю людей або майнову шкоду у великому розмірі) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, що увечері 6 серпня в Полтаві стався вибух в багатоквартирному будинку, за попередньою інформацією, через витік газу.