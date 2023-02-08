Нацбанк зобов'язав сім фінкомпаній усунути порушення

Нацбанк застосував заходи впливу у зв’язку з ненаданням інформації та неподанням документів

Національний банк застосував до семи небанківських фінансових установ заходи впливу у вигляді зобов’язання вжити заходів для усунення порушення та причин, що сприяли його вчиненню. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

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Зокрема, йдеться про такі компанії, як: ТОВ «Фінансова компанія Одразу»; ТОВ «Кампсіс Фінанс»; ТОВ «ФК Венера Фінанс»; ТОВ «Аналітик Фінанс»; ТОВ «Маркет-Фінанс»; ПТ «Ломбард Кредити під заставу»; ТОВ «Фіннова та компанія»; ТОВ «Оро Фінанс».

Зазначається, що ці установи зобов'язані усунути порушення у строк до 7 березня 2023 року.

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Нацбанк застосував заходи впливу у зв’язку з ненаданням інформації та неподанням документів на виконання вимог постанови НБУ «Про затвердження Положення про ліцензування та реєстрацію надавачів фінансових послуг та умови провадження ними діяльності з надання фінансових послуг» (зі змінами).

Нагадаємо, Національний банк України пом’якшив вимоги до правил організації захисту приміщень для небанківських фінансових установ, що здійснюють незначні за обсягами валютні операції.