НАЗК проігнорувало розслідування «Бігус.Інфо» про статки та бізнес колишнього БЕБівця Федорова

У травні минулого року, портал Bihus.info опублікував розслідування про те, що Едуард Федоров володіє масштабним сімейним бізнесом

Національне агентство з питань запобігання корупції так і не провело повних перевірок декларацій колишнього посадовця СБУ та екс- т.в.о. керівника БЕБ Едуарда Федорова, в якого розслідувачі Bihus.Info виявили масштабний сімейний бізнес, записаний на дружину та батьків. Про це йдеться у відповіді НАЗК на запит редакції «Комерсант український».

«Повні перевірки декларацій, поданих Федоровим Е.В., та моніторинг способу життя стосовно вказаного суб’єкта декларування Національним агентством не проводились», – йдеться у відповіді.

Порядок відбору декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, для проведення повної перевірки та черговості такої перевірки на підставі оцінки ризиків (далі – Порядок) затверджений наказом Національного агентства від 07.12.2023 № 284/23, додали в НАЗК.

«Згідно з п. 3 Порядку для проведення повної перевірки, зокрема, відбираються декларації у порядку черговості на підставі оцінки ризиків: щодо яких отримано інформацію від фізичних та юридичних осіб, із медіа та інших джерел про можливе відображення у декларації недостовірних відомостей. Таким чином, повні перевірки декларацій, поданих Федоровим Е.В., можуть бути проведені відповідно до вищезазначених норм законодавства», – уточнили в Агентстві.

Відповідно, публічне розслідування Bihus.Info про виявлені статки родини колишнього очільника БЕБ, у НАЗК, очевидно, не стали вважати достатнім для перевірки «ризиком».

Справа Федорова: готель в Карпатах, приватний острів і несплата податків

У травні минулого року, портал Bihus.info опублікував розслідування про те, що Едуард Федоров володіє масштабним сімейним бізнесом, бенефіціарами якого є дружина та батьки чиновника.

Вказувалося, що дружина Едуарда Федорова – Ольга Федорова – будувала готель на гірськолижному курорті в селі Мигове Чернівецькій області.

«У 2017-2018 роках Федорови придбали там дві земельні ділянки загальною площею 20 соток під садівництво, на яких тепер зводять готель. Решта ділянок, які займає цей об’єкт, належать генералам СБУ Олександру Карпенку, Олександру Куцю та матерям ще кількох чинних чи колишніх працівників СБУ», – йшлося в сюжеті.

Журналісти зазначають, що за останні шість років дружина Федорова стала засновницею або співвласницею понад 20 різноманітних бізнесів по всій Україні, що займаються: торгівлею, пасажирськими перевезенням, бурінням свердловин, проведенням досліджень тощо.

«Компанія «Глобальні технології майбутнього», співвласницею якої є Федорова, продає ремонтним заводам «Укрзалізниці» діоди за завищеними у 1,5-3 рази цінами. Схожим посередницьким бізнесом займається й мати чиновника – Лідія Федорова. До війни одна з компаній Федорової – ТОВ «Укрзбут-постачання» – продавала маріупольським комунальникам щебінь та відсів з націнкою 30-50%», – йшлося в сюжеті.

В розслідуванні також стверджувалося, що попри високу маржу, ці підприємства майже не отримували прибутків, замовляли послуги у споріднених компаній, а частково – у фірм, які правоохоронні органи закрили як конвертаційні центри.

Крім того, журналісти встановили, що «на ім’я батька Федорова були придбані об’єкти нерухомості, зокрема, частина острову між Дніпром і Десною: ринкова вартість такої ділянки може сягати до $1,5 млн».

Едуард Федоров став тимчасово виконувати обовʼязки голови БЕБ з 11 квітня 2023 року.

До цього він працював начальником управління СБУ в Сумській області (2022-2023 роки) та заступником начальника відділу Київської митниці Державної митної служби України, т.в.о. начальника відділу Київської митниці (2021-2022 роки).

14 серпня 2023 року Едуард Федоров був звільнений із БЕБ «за згодою сторін».

Бізнес Федорових на державних підрядах триває.

За даними з відкритих Реєстрів та порталу «Прозорро», компанія ТОВ «ГТМ», належна Федоровій, у 2024 році виграла тендерів на 18,6 млн грн, а у 2023 році – на 28,14 млн грн.

Продає компанія діоди, переважно «Запорізькому еле­ктро­во­зо­ре­мон­тному заводу” та “Київському еле­ктро­ва­го­но­ре­мон­тному заводу».

ТОВ ОЦ «Фахівець», в якій Федоровій належить 100% компанії, і яка раніше була записана на самого Федорова Едуарда, упродовж 2024 року вже здійснила продажі своїх послуг (навчання та стажування) державним установам на суму у 2 238 488 грн, і основним її покупцем сало АТ «Укртранснафта».