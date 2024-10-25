Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Держава має відновити бронювання, від цього залежить наша обороноздатність – ICC Ukraine

Дарія Демяник
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Держава має відновити бронювання, від цього залежить наша обороноздатність – ICC Ukraine
Україна має відновити бронювання на дійсно критичних підприємствах
фото: depositphotos.com

Держава має якомога швидше відновити бронювання дійсно критичних підприємств: без грошей вести війну неможливо – ICC Ukraine

Держава має якомога швидше навести лад серед підприємств, які були недобросовісно визнані критичними, та відновити бронювання на дійсно критичних – адже від цього напряму залежить кількість грошей у бюджеті, а без грошей не можна вести війну. Про це розповів президент ICC Ukraine Володимир Щелкунов. 

«Був ряд недобросовісних бронювань, і до того ж кількість «критичних підприємств» нарощувалася. А потужні підприємства, які дійсно цього заслуговували, ставали у загальну чергу. Це несправедливо. Тому, потрібно все осмислити. Розібратися, що повинні бронюватися ті підприємства у першу чергу, які є важливі і критичні для інфраструктури і для роботи країни, і експортоутворюючі. Але швидко осмислити», – наголосив Щелкунов.

Він наголосив, що без грошей війни вести неможливо. Але партнери дають гроші тільки на соціальні виплати, пенсії, вчителям та бюджетникам: про оборону Україна має дбати сама.

«Нам на війну гроші не дадуть. Але я переконаний, що наша держава у силах правильно розставити пріоритети, посилити контроль за мобілізаційними питаннями, і надати пріоритет у бронюванні тим підприємствам, які дійсно важливі – критична інфраструктура та експортоутворюючі. На тих, хто бронює, не будується економіка. Натомість ті, хто дійсно важливий, терпить утиски», – резюмував Щелкунов.

Нагадаємо, раніше українські бізнес-асоціації закликали президента якомога швидше відновити бронювання на рівні міністерств – адже, згідно з наявними даними, до спекуляцій у визначенні підприємств критично важливими вдавалися насамперед місцеві адміністрації. Тим часом пауза у бронюванні може повністю зупинити економіку та призвести до катастрофічних наслідків.

Читайте також:

Теги: економіка гроші бізнес держава Україна інфраструктура

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Петро Порошенко та Руслан Рябошапка
ЗМІ дослідили «інвалідність» хмельницьких прокурорів і встановили, коли явище стало масовим
21 жовтня, 15:54
Умєров прокоментував можливість зниження мобілізаційного віку в Україні
США тиснуть на Зеленського щодо мобілізації з 18 років? Коментар Умєрова
18 жовтня, 12:50
Андрій Мельник розповів про відносини України та Бразилії у космічній сфері
Бразильсько-українська космічна програма: український посол оцінив шанси на відродження
12 жовтня, 07:00
Пам'ятка архітектури «Резиденція митрополитів Буковини і Далмації» — занесена до списку Світової спадщини ЮНЕСКО
Старовинний центр Буковини. Чернівці відзначають День міста
5 жовтня, 08:00
У Курчатові місцеві повідомляють про вибух
Росіяни заявили про атаку на Курську АЕС: Центр протидії дезінформації вніс ясність
3 жовтня, 18:04
«Гарпок» має проблеми щодо доведення боргу «Укренерго
«Гарпок» винен інвесторам у зелену енергетику 29 млрд грн
30 вересня, 18:00
«Україна переможе у цій війні. І Сполучені Штати продовжуватимуть стояти поруч з нею на кожному кроці цього шляху», – заявив Байден
Байден заявив, що Україна переможе у війні
29 вересня, 20:33
Жінка отримала штраф на 50 тис. злотих
На польській митниці затримано українку, яка перевозила рекордну суму готівки (фото)
27 вересня, 07:34
Кучеренко заявив про тиск з боку директора «Укрнафти»
Нардеп Кучеренко заявляє про тиск глави «Укрнафти» Корецького і вимагає публічних відповідей
26 вересня, 13:27

Економіка

Держава має відновити бронювання, від цього залежить наша обороноздатність – ICC Ukraine
Держава має відновити бронювання, від цього залежить наша обороноздатність – ICC Ukraine
Чи має Україна достатньо палива для опалювального сезону: відповідь Міненерго
Чи має Україна достатньо палива для опалювального сезону: відповідь Міненерго
Стало відомо, коли в Україні почне роботу завод з виробництва Bayraktar
Стало відомо, коли в Україні почне роботу завод з виробництва Bayraktar
МВФ зробив прогноз щодо економічного зростання України
МВФ зробив прогноз щодо економічного зростання України
МВФ дав Україні рекомендації щодо податків: чи варто очікувати підвищення ставок
МВФ дав Україні рекомендації щодо податків: чи варто очікувати підвищення ставок
Україна отримала від МВФ понад $1 млрд: на що підуть кошти
Україна отримала від МВФ понад $1 млрд: на що підуть кошти

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
83K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 жовтня: ситуація на фронті
81K
Голові МСЕК Закарпаття, який звільнився в розпал «інвалідного» скандалу, буде оголошено підозру
35K
Більшість – офіційні мільйонери. Оприлюднено рейтинг декларацій голів обласних МСЕК
33K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 жовтня 2024
24K
День автомобіліста 2024: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
17K
25 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Нічна тривога через «Шахеди» та просування ЗСУ на Курщині: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Мінлива хмарність та без опадів: прогноз погоди на 25 жовтня
Сьогодні, 06:00
Тривога у Києві тривала більше двох годин
Сьогодні, 05:34
25 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Вибухи в Севастополі та Бельбеку та атака БпЛА на Україну: головне за ніч
Вчора, 07:00
У Києві неодноразово лунала тривога вночі
Вчора, 06:40

Прес-релізи

У Франкфурті презентували книгу «Майстерня брехні» про вплив російської пропаганди на хід війни в Україні
У Франкфурті презентували книгу «Майстерня брехні» про вплив російської пропаганди на хід війни в Україні
22 жовтня, 09:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua