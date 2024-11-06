Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Китаєць придбав найбільшу приватну компанію з видобутку бурштину в Україні

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Китаєць придбав найбільшу приватну компанію з видобутку бурштину в Україні
Інвестиційна компанія Concorde Capital Ігоря Мазепи виходить із бізнесу з видобутку бурштину
фото: ambertrade.ua

Ігор Мазепа продає свій бурштиновий бізнес

Компанію «Центр «Сонячне ремесло», яка є лідером українського ринку приватного видобутку бурштину, купує громадянин Китаю Рен Йонгпенг. Напередодні, 5 листопада, його компанія «Люмос Плюс» стала одноосібним учасником ТОВ «Центр «Сонячне ремесло». А трьома днями раніше Центр очолив директор «Люмос Плюс» Федір Горбань. Про це пише Nadra.info.

Попередніми власниками ТОВ «Центр «Сонячне ремесло» були ТОВ «Конкорд Консалтинг» засновника Concorde Capital Ігоря Мазепи (58%), Юрія Благодира (32%, керівник в 2021-24 рр.) і Галини Симхи (10%).

Джерело видання на ринку надрокористування повідомило, що закриття угоди й оновлення даних про кінцевого бенефіціарного власника очікується найближчими днями.

Зазначається, що з минулого року Ігор Мазепа і Юрій Благодир контролюють ще одну бурштиновидобувну компанію зі схожою назвою – ТОВ «Сонячне Ремесло» (раніше називалося ТОВ «Санкамян»). Третім учасником цього товариства є громадянин Китаю Ванг Чжикай.

До відома, ТОВ «Центр «Сонячне ремесло» засновано у 2007 році. Статутний капітал становить 1 млн грн. Компанія видобуває бурштин на родовищі «Володимирець Східний» у Рівненській області. У 2023 році компанія видобула 11 623,04 кг бурштину, поступившись лише КП «Волиньприродресурс» Волинської обласної ради (14 667,27 кг).

Нагадаємо, що Державне бюро розслідувань 18 січня затримало українського бізнесмена, засновника інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепу під час проходження україно-польського кордону.

19 січня ситуацію прокоментували правоохоронці: топбізнесмен підозрюється у створенні злочинної організації та заволодінні землею дамби Київської ГЕС. Без зазначення прізвища Мазепи правоохоронці наголосили, що фігурантами, окрім засновника інвестиційної компанії, є його брат та кілька інших спільників.

19 січня пізно ввечері Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід Мазепі. Згідно з рішенням суду, бізнесмен сідає в слідчий ізолятор. Водночас у нього є можливість вийти, сплативши 349 млн грн застави. Згодом Мазепа прокоментував рішення суду про свій арешт.

23 січня Ігоря Мазепа вийшов із СІЗО, він вніс 21 млн грн застави, яка була зменшена із первинної цифри у 349 млн грн.

У жовтні Печерський районний суд Києва за клопотанням прокурорів Офісу Генпрокурора продовжив розгляд справи Мазепи щодо незаконного привласнення земель.

Читайте також:

Теги: бурштин бізнес Ігор Мазепа Китай

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Військова активність РФ та Китаю в Арктиці посилюється
Росія та КНР проявляють військову активність в Арктиці – США уважно стежать
2 листопада, 01:16
Ілон Маск у струбку поруч із кандидатом у президенти від Республіканської партії та колишнім президентом США Дональдом Трампом під час передвиборчого мітингу у Пенсильвані
Маск спілкується із Путіним? Чутки змінилися занепокоєнням
1 листопада, 12:25
Свято та традиції 1 листопада
1 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
1 листопада, 00:05
Журналістів вразила кількість санвузлів у квартирі російського генерала
Зимовий сад, солярій та десяток унітазів – журналісти показали розкішну квартиру російського генерала в Одесі
26 жовтня, 15:03
Корупція краде майбутнє в нашої країни
Як формується корупція в Україні
21 жовтня, 18:25
Туреччина змінює правила відпочинку для туристів
Туреччина планує відмовитись від популярного формату відпочинку
17 жовтня, 05:00
Сі Цзіньпін хоче, щоб Китай до 2049 року став наймогутнішою державою у світі
Навіщо Китай хоче бути посередником між Україною та РФ: Welt розкрила наміри Піднебесної
16 жовтня, 11:18
Сі Цзіньпін каже, що Китай готовий бути партнером Сполучених Штатів Америки
Китай заявив про готовність стати другом США
16 жовтня, 08:18
Нині наслідки втручання розслідує уряд США та аналітики приватного сектора, оскільки це «викликає занепокоєння»
Китайська хакерська група атакувала системи прослуховування у США — WSJ
6 жовтня, 17:19

Бізнес

«Укренерго» оголосило технічний дефолт: чому нема причини хвилюватися
«Укренерго» оголосило технічний дефолт: чому нема причини хвилюватися
Українські жінки відкривають все більше бізнесів
Українські жінки відкривають все більше бізнесів
Китаєць придбав найбільшу приватну компанію з видобутку бурштину в Україні
Китаєць придбав найбільшу приватну компанію з видобутку бурштину в Україні
Пауза у бронюванні це катастрофа для нашої галузі – голова Федерації металургів
Пауза у бронюванні це катастрофа для нашої галузі – голова Федерації металургів
У штаб-квартирах Netflix відбулися обшуки: Politico назвало причину
У штаб-квартирах Netflix відбулися обшуки: Politico назвало причину
Нардеп пояснив, що заважає інвесторам будувати нові енергооб'єкти
Нардеп пояснив, що заважає інвесторам будувати нові енергооб'єкти

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
94K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 листопада: ситуація на фронті
56K
У навчальних центрах ЗСУ майже зникла одна вікова категорія: деталі від Генштабу
40K
Амністія плюс щедра компенсація. Депутати готують подарунок організаторам дерибану державного майна
35K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 листопада 2024
16K
Хто привітав Трампа з перемогою на виборах у США: перелік
14K
Вибори в США. Онлайн результати на карті

Новини

Генштаб пояснив, навіщо ЗСУ створюють нові бригади, а не поповнюють старі
Сьогодні, 12:30
На Донеччині експрацівниця поліції передавала ворогу дані про мости
Сьогодні, 10:50
Проміжні результати виборів у США, удар Ізраїлю по «Хезболлі» в Сирії: головне за ніч
Сьогодні, 07:15
Сонячно та без опадів: прогноз погоди на 6 листопада
Сьогодні, 05:57
Вночі у Києві була оголошена повітряна тривга
Сьогодні, 03:11
6 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua