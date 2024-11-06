Китаєць придбав найбільшу приватну компанію з видобутку бурштину в Україні

Ігор Мазепа продає свій бурштиновий бізнес

Компанію «Центр «Сонячне ремесло», яка є лідером українського ринку приватного видобутку бурштину, купує громадянин Китаю Рен Йонгпенг. Напередодні, 5 листопада, його компанія «Люмос Плюс» стала одноосібним учасником ТОВ «Центр «Сонячне ремесло». А трьома днями раніше Центр очолив директор «Люмос Плюс» Федір Горбань. Про це пише Nadra.info.

Попередніми власниками ТОВ «Центр «Сонячне ремесло» були ТОВ «Конкорд Консалтинг» засновника Concorde Capital Ігоря Мазепи (58%), Юрія Благодира (32%, керівник в 2021-24 рр.) і Галини Симхи (10%).

Джерело видання на ринку надрокористування повідомило, що закриття угоди й оновлення даних про кінцевого бенефіціарного власника очікується найближчими днями.

Зазначається, що з минулого року Ігор Мазепа і Юрій Благодир контролюють ще одну бурштиновидобувну компанію зі схожою назвою – ТОВ «Сонячне Ремесло» (раніше називалося ТОВ «Санкамян»). Третім учасником цього товариства є громадянин Китаю Ванг Чжикай.

До відома, ТОВ «Центр «Сонячне ремесло» засновано у 2007 році. Статутний капітал становить 1 млн грн. Компанія видобуває бурштин на родовищі «Володимирець Східний» у Рівненській області. У 2023 році компанія видобула 11 623,04 кг бурштину, поступившись лише КП «Волиньприродресурс» Волинської обласної ради (14 667,27 кг).

Нагадаємо, що Державне бюро розслідувань 18 січня затримало українського бізнесмена, засновника інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепу під час проходження україно-польського кордону.

19 січня ситуацію прокоментували правоохоронці: топбізнесмен підозрюється у створенні злочинної організації та заволодінні землею дамби Київської ГЕС. Без зазначення прізвища Мазепи правоохоронці наголосили, що фігурантами, окрім засновника інвестиційної компанії, є його брат та кілька інших спільників.

19 січня пізно ввечері Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід Мазепі. Згідно з рішенням суду, бізнесмен сідає в слідчий ізолятор. Водночас у нього є можливість вийти, сплативши 349 млн грн застави. Згодом Мазепа прокоментував рішення суду про свій арешт.

23 січня Ігоря Мазепа вийшов із СІЗО, він вніс 21 млн грн застави, яка була зменшена із первинної цифри у 349 млн грн.

У жовтні Печерський районний суд Києва за клопотанням прокурорів Офісу Генпрокурора продовжив розгляд справи Мазепи щодо незаконного привласнення земель.