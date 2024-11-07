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У Дніпрі хімік готував підпали авто українських воїнів

Ірина Міллер
glavcom.ua
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У Дніпрі хімік готував підпали авто українських воїнів
У визначений час агент мав закласти готовий пристрій під військове авто ЗСУ та у віддаленому режимі привести у дію
фото: Служба безпеки України

Агентом ФСБ виявився 48-річний слюсар місцевого підприємства, який мав практичні знання у галузі хімії

Кіберфахівці та слідчі Служби безпеки затримали у Дніпрі агента ФСБ, який коригував удари російських окупантів та готував підпали військових авто в регіоні.

За матеріалами справи, спочатку основним завданням фігуранта було встановлення координат підрозділів ЗСУ в Дніпропетровській області, а також фіксація наслідків російських обстрілів Дніпра.

Через деякий час куратор з ФСБ поставив зловмиснику нове завдання: здійснити серію підпалів службового транспорту Сил оборони та об’єктів Укрзалізниці.

За інструкцією окупантів фігурант власноруч зробив запалювальний пристрій на основі легкозаймистих сумішей, детонатора та модуля дистанційного керування.

У визначений час агент мав закласти готовий пристрій під військове авто ЗСУ та у віддаленому режимі привести у дію.

Перед вчиненням теракту фігурант «перевірив» пристрій поблизу залізничної колії, про що поінформував свого російського куратора.

У разі успішного знищення потенційної цілі агент отримав би «замовлення» ФСБ на подальше знищення військового транспорту та релейних шаф. Та кіберфахівці Служби безпеки завчасно викрили ворожого поплічника, задокументували його злочини і затримали.

За даними слідства, агентом ФСБ виявився 48-річний слюсар місцевого підприємства, який мав практичні знання у галузі хімії.

У поле зору російської спецслужби він потрапив як активний користувач російських Телеграм-каналів, де залишав коментарі на підтримку війни РФ проти України.

Під час обшуків у затриманого вилучено мобільний телефон із доказами роботи на окупанта.

Під час обшуків у затриманого вилучено мобільний телефон із доказами роботи на окупанта
Під час обшуків у затриманого вилучено мобільний телефон із доказами роботи на окупанта
фото: СБУ
У Дніпрі хімік готував підпали авто українських воїнів фото 1
фото: СБУ

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Триває розслідування. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна. 

Раніше повідомлялося про мешканку Краматорського району, яка передавала ворогу дані про розташування мостів та паливозаправників ЗСУ.  За інформацією слідства, колишня працівниця органів внутрішніх справ Донеччини від початку повномасштабного вторгнення Росії співпрацювала з окупантами.

Також контррозвідка Служби безпеки нейтралізувала агентурну мережу ФСБ, яка розвідувала локації Сил оборони та стратегічно важливих об’єктів Укрзалізниці. У СБУ повідомили, що за вказівкою ФСБ затримані здійснювали таємне спостереження за ключовими залізничними станціями, які використовуються для транспортування важкого озброєння та боєприпасів на фронт.

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Теги: телефон розслідування державна зрада зрада Дніпро

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