Ауріці Ротару – 66. Творчий шлях артистки та архівні світлини
Українська співачка Ауріка Ротару є молодшою сестрою Софії Ротару
Сьогодні, 22 жовтня, день народження святкує народна артистка України, співачка Ауріка Ротару. Їй виповнилося 51 рік. Артистка відома такими музичними роботами як «По любові», «Щастя – вільний птах» та «Я не можу без тебе».
«Главком» пригадує творчий шлях співачки та головні події з її біографії.
Народилася Аурелія (Ауріка) Ротáру 22 жовтня 1958 року в селі Маршинці Новоселицького району Чернівецької області. Ауріка має трьох старших сестер і двох старших братів. Різниця у віці із Софією Ротару складає 11 років.
Брати співачки Анатолій та Євген у молодості співали та грали на бас-гітарах у кишинівському вокально-інструментальному ансамблі «Орізонт», Лідія Ротару співала дуетом із молодшою сестрою, а Софія здобула за часів СРСР усі звання та нагороди. Наразі більшість представників сім'ї відійшли від концертної діяльності.
У чотири роки Ауріка Ротару дебютувала на сільській сцені та здобула перший гонорар. Глядачі пустили капелюх по колу і зібрали для юної співачки один карбованець.
У 1980 році закінчила Чернівецьке музичне училище ім. Воробкевича, диригентсько-хорове відділення.
Вже після першого курсу дівчину запросили працювати до Чернівецької філармонії, де саме створювався «Черемош». Концерти та гастролі стали частиною життя виконавиці. Вбрання для солісток ансамблю, в якому співала і сестра Ауріки Лідія, вишивали майстрині із села Мілієве. Популярності колективу додавало бажання глядачів подивитися на сестер Софії Ротару, яка на той час стала знаменитістю.
1985 року Ауріка отримала диплом про вищу освіту в Одесі, закінчивши педагогічний інститут. За рік співачка переїхала з Чернівців до Києва до чоловіка Володимира та розпочала сольну кар'єру.
Продовжила творчу діяльність у вінницькій, потім у кримській філармонії. Гастролювала зі своєю сестрою Софією Ротару. Брала участь у фестивалях: «Кримські зорі» (Ялта), «Київська весна» (Київ), «Білі ночі» (Петербург), «Ширше коло», «Пісня року» (Москва, Київ).
У репертуарі виконавиці пісні румунською, українською та російською мовами. У 90-х роках XX століття Ротару їздила з гастролями на Далекий Схід, Казахстан і Середню Азію і випустила три альбоми. Стільки ж платівок поповнили дискографію артистки у нульових роках.
Наразі виконавиця виступає з концертами, встигає бачитися із сестрами й братами та доглядати великий будинок під Києвом.
Нагадаємо, з перших днів повномасштабної війни в Україні сестра Софії Ротару Ауріка та її інші брати та сестри залишаються в Україні. Українська співачка Ауріка Ротару в інтерв’ю Аліні Доротюк розповіла, де зараз перебуває її сестра Софія Ротару та що відбувається в її житті.
До слова, на початку березня 2023 року на кордоні з Молдовою, біля міста Могилів-Подільський затримали вісім українців призовного віку. Чоловіки намагалися незаконно перетнути кордон України на човні у супроводі поводиря. Серед затриманих виявилися Руслан і Анатолій Євдокименко – син і онук співачки Софії Ротару. Після інциденту ні про сина, ні про онука Ротару не було нічого чутно. Згодом Анатолій виклав кілька знімків у соцмережі, з яких можна було зробити висновок, що йому таки вдалося якимось чином втекти за кордон. «Главком» писав, що ймовірно 28-річний Анатолій Євдокименко виїхав з України до Франції.
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