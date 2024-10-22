Ауріці Ротару – 66. Творчий шлях артистки та архівні світлини

Українська співачка Ауріка Ротару є молодшою сестрою Софії Ротару

Сьогодні, 22 жовтня, день народження святкує народна артистка України, співачка Ауріка Ротару. Їй виповнилося 51 рік. Артистка відома такими музичними роботами як «По любові», «Щастя – вільний птах» та «Я не можу без тебе».

«Главком» пригадує творчий шлях співачки та головні події з її біографії.

Народилася Аурелія (Ауріка) Ротáру 22 жовтня 1958 року в селі Маршинці Новоселицького району Чернівецької області. Ауріка має трьох старших сестер і двох старших братів. Різниця у віці із Софією Ротару складає 11 років.

Брати співачки Анатолій та Євген у молодості співали та грали на бас-гітарах у кишинівському вокально-інструментальному ансамблі «Орізонт», Лідія Ротару співала дуетом із молодшою ​​сестрою, а Софія здобула за часів СРСР усі звання та нагороди. Наразі більшість представників сім'ї відійшли від концертної діяльності.

Лідія і Ауріка Ротару фото з відкритих джерел

У чотири роки Ауріка Ротару дебютувала на сільській сцені та здобула перший гонорар. Глядачі пустили капелюх по колу і зібрали для юної співачки один карбованець.

У 1980 році закінчила Чернівецьке музичне училище ім. Воробкевича, диригентсько-хорове відділення.

Вже після першого курсу дівчину запросили працювати до Чернівецької філармонії, де саме створювався «Черемош». Концерти та гастролі стали частиною життя виконавиці. Вбрання для солісток ансамблю, в якому співала і сестра Ауріки Лідія, вишивали майстрині із села Мілієве. Популярності колективу додавало бажання глядачів подивитися на сестер Софії Ротару, яка на той час стала знаменитістю.

Ауріка та Софія Ротару фото: Instagram / aurikamr_fan

1985 року Ауріка отримала диплом про вищу освіту в Одесі, закінчивши педагогічний інститут. За рік співачка переїхала з Чернівців до Києва до чоловіка Володимира та розпочала сольну кар'єру.

Сестри Ротару: Ауріка, Софія, Лідія фото: stuki-druki.com

Продовжила творчу діяльність у вінницькій, потім у кримській філармонії. Гастролювала зі своєю сестрою Софією Ротару. Брала участь у фестивалях: «Кримські зорі» (Ялта), «Київська весна» (Київ), «Білі ночі» (Петербург), «Ширше коло», «Пісня року» (Москва, Київ).

У репертуарі виконавиці пісні румунською, українською та російською мовами. У 90-х роках XX століття Ротару їздила з гастролями на Далекий Схід, Казахстан і Середню Азію і випустила три альбоми. Стільки ж платівок поповнили дискографію артистки у нульових роках.

Наразі виконавиця виступає з концертами, встигає бачитися із сестрами й братами та доглядати великий будинок під Києвом.

Нагадаємо, з перших днів повномасштабної війни в Україні сестра Софії Ротару Ауріка та її інші брати та сестри залишаються в Україні. Українська співачка Ауріка Ротару в інтерв’ю Аліні Доротюк розповіла, де зараз перебуває її сестра Софія Ротару та що відбувається в її житті.

До слова, на початку березня 2023 року на кордоні з Молдовою, біля міста Могилів-Подільський затримали вісім українців призовного віку. Чоловіки намагалися незаконно перетнути кордон України на човні у супроводі поводиря. Серед затриманих виявилися Руслан і Анатолій Євдокименко – син і онук співачки Софії Ротару. Після інциденту ні про сина, ні про онука Ротару не було нічого чутно. Згодом Анатолій виклав кілька знімків у соцмережі, з яких можна було зробити висновок, що йому таки вдалося якимось чином втекти за кордон. «Главком» писав, що ймовірно 28-річний Анатолій Євдокименко виїхав з України до Франції.