Як учителям отримати тисячу у наступному році: пояснення Лісового

За словами Лісового, Міносвіти працює над механізмами впровадження доплат для учителів

Підвищення заробітних плат залишається актуальним питанням для педагогічних працівників

Від 1 січня 2025 року всі вчителі середніх загальноосвітніх шкіл в Україні почнуть отримувати щомісячні доплати до зарплати, незалежно від їхнього стажу чи місця роботи. Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий заявив у телемарафоні, що механізм виплат буде автоматизований і не потребуватиме додаткових дій від педагогів, оскільки його впровадження контролюватиме Міністерство освіти і науки.

На фінансування цієї ініціативи у держбюджеті на 2025 рік передбачено 12 мільярдів гривень, отриманих від міжнародних партнерів. Однак, за словами міністра, реалізація повного сценарію підвищення зарплат потребуватиме щонайменше 40 мільярдів гривень.

«У нас розроблений сценарій підняття зарплати, який потребує за поетапного впровадження 40 мільярдів гривень. При одномоментному підвищенні для всіх педагогічних працівників – 300 мільярдів гривень.Тому ми вирішили використати наявні кошті, аби зробити таку доплату», – пояснив очільник МОН.

Відомство має намір збільшувати розмір доплат вчителям у міру появи додаткових коштів.

Оксен Лісовий також зазначив, що підвищення заробітних плат залишається актуальним питанням для педагогічних працівників інших освітніх установ, включно з професійно-технічними закладами, дошкільними установами та коледжами.

За словами міністра, Міністерство працює над механізмами впровадження таких доплат, проте фінансування цих ініціатив більшою мірою покладається на органи місцевого самоврядування.

Як відомо, із наступного року українські вчителі щомісяця отримуватимуть доплату до зарплати. Натомість у вересні 2025 року сума доплати зросте вдвічі.

Нагадаємо, рівень доходів більшості українців залишається низьким. Згідно з опитуванням, 43% громадян отримують менш як 10 тис. грн на місяць. Хоча це на 10% менше, ніж у 2023 році, коли таких було 53%, більшість опитаних (56%) все ще вважають свої доходи недостатніми для забезпечення гідного рівня життя.

Раніше міністр освіти та науки України Оксен Лісовий пояснив, скільки повинні заробляти вчителі та чому педагоги у школах та дитячих садочках.

До слова, нардепка Ніна Южаніна заявляла, що після того, як військовий збір підвищиться до 5% зарплата вчителів знизиться на 3,5%.