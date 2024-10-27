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Андрій Сибіга прибув до ПАР: мета візиту

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Андрій Сибіга прибув до ПАР: мета візиту
27-28 жовтня глава МЗС України Андрій Сибіга проведе низку переговорів із високопосадовцями ПАР
фото: facebook Andrij Sybiha

Візитом до ПАР Сибіга завершує дипломатичне турне низкою арабських та африканських держав

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прибув з візитом до Південно-Африканської Республіки. Про це повідомляє пресслужба МЗС.

27-28 жовтня у Йоганнесбургу та Преторії глава МЗС України Андрій Сибіга проведе низку переговорів із високопосадовцями ПАР напередодні важливих міжнародних подій.

«В ході візиту заплановані зустрічі з міністром міжнародних відносин і співробітництва, головою комітету у закордонних справах Національної Асамблеї та іншими офіційними особами ПАР, експертною спільнотою, провідними аналітичними центрами та науково-викладацьким складом Університету Преторії, лідерами південноафриканських бізнес-асоціацій та українською громадою», – ідеться у повідомленні.

Міністр приділить основну увагу розвитку політичного діалогу та співпраці між Україною та Південно-Африканською Республікою, просуванню Формули миру як єдиного шляху до всеосяжного, справедливого та стійкого миру, взаємодії в контексті головування ПАР в Групі двадцяти у 2025 році, координації позицій напередодні низки важливих міжнародних заходів.

У відомстві додають, що візит до ПАР завершує дипломатичне турне міністра низкою арабських та африканських держав.

Нагадаємо, напередодні посольство України офіційно розпочало роботу в Султанаті Оман. У церемонії відкриття нової закордонної дипломатичної установи взяли участь міністри закордонних справ України Андрій Сибіга та Оману Бадр бін Хамад Аль-Бусаїді.

Також Міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час свого візиту до Каїра звернувся із закликом до африканських та арабських країн, які поділяють відповідальність, протистояти діям російських найманців з групи «Вагнера» та спробам Кремля розширити зону нестабільності в Африці. 

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Теги: міністр бізнес посольство Андрій Сибіга

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