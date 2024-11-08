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Виробники цементу оцінили втрати від екологічного мита СВАМ

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Виробники цементу оцінили втрати від екологічного мита СВАМ
Витрати на СВАМ-сертифікати робитимуть український експорт неконкурентоздатним в умовах воєнного стану, підкреслила Кріпка
фото: depositphotos.com

Україна не інвестує у декарбонізацію, тож маємо домовитися про відстрочку екологічного мита СВАМ – експерт

За попередніми розрахунками, запровадження європейського екологічного мита СВАМ для України у повному обсязі створить додаткове навантаження на виробників цементу близько 10 мільйонів євро, при експорті 1 мільйона тонн продукції. Про це заявила директор Асоціації «Укрцемент» Людмила Кріпка.

«Витрати на СВАМ-сертифікати робитимуть український експорт неконкурентоздатним в умовах воєнного стану. А під час війни провести модернізацію вітчизняних підприємств, щоб бути рівними у викидах вуглецю з європейськими компаніями, просто неможливо», – підкреслила Кріпка.

Вона нагадала, що європейці дуже багато роблять для декарбонізації промисловості, а інвестиції у цей напрям складають мільярди. У той же час, Україна не має фінансування зелених проєктів, що ставить її у нерівні умови з європейцями.

«Цементна галузь ЄС вже презентувала дорожню карту скорочення викидів CO2. Наприклад, до 2030 року це скорочення буде на 40%, а до 2050 року вони планують вийти на нейтральний рівень, тобто нуль відсотків. Що має Україна? В Україні відсутні фінансові інструменти стимулювання модернізації підприємств з метою зменшення викидів CO2. Кошти з оподаткування СО2 не спрямовуються на декарбонізацію. І немає механізмів підтримки дороговартісних проєктів із декарбонізації», – акцентувала Кріпка.

У такій ситуації єдиним виходом для нас є застосування декларативного принципу СВАМ, переконана Кріпка: цей принцип передбачає, що Україна подаватиме дані щодо вуглецевих викидів, але отримає відстрочку у сплаті мита.

Нагадаємо, раніше видання Politico заявило, що Європа однією рукою допомагає Україні з фінансуванням, а іншою – вводить вуглецеве мито СВАМ, через який Україна буде щороку втрачати 1,4 млрд євро.

Водночас, цих збитків можна уникнути, якщо розпочати переговори з ЄС, адже закон про СВАМ має норму, за якою країна може отримати пільги від сплати податку, якщо вона має форс-мажорні обставини. Зважаючи, що у нас – повномасштабна війна, є всі підстави просити у ЄС відстрочку у цьому питанні.

У свою чергу заступник міністра економіки – торговий представник України Тарас Качка заявив: український бізнес потребує послаблення щодо роботи СВАМ, і перемовини з Євросоюзом щодо відстрочки запровадження цього механізму для України вже ведуться.

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Теги: інвестиції експорт війна Європа бізнес Україна Європейський союз

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