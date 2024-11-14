Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Російські окупанти застрелили цивільну у Тернах на Донеччині

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Російські окупанти застрелили цивільну у Тернах на Донеччині
Окупанти відкрили вогонь по цивільній, яка йшла вулицею
фото: Донецька обласна прокуратура

10 листопада на околицях села Терни російські військові відкрили вогонь по цивільній, яка йшла вулицею

Російські військові пострілом зі стрілецької зброї вбили цивільну в Лиманській громаді Донецької області. Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

Попередньо було встановлено, що 10 листопада на околицях села Терни російські військові відкрили вогонь по цивільній, яка йшла вулицею. Унаслідок пострілу зі стрілецької зброї жінка загинула на місці.

Унаслідок пострілу зі стрілецької зброї жінка загинула на місці
Унаслідок пострілу зі стрілецької зброї жінка загинула на місці
фото: Донецька обласна прокуратура

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Слідчі працюють над встановленням усіх обставин та ідентифікацією загиблої.

Нагадаємо, Росія вбиває українських військовополонених для залякування власних солдатів і для того, аби продемонструвати зневагу до міжнародного гуманітарного права Про це Уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець сказав у коментарі «Радіо Свобода». За його словами, РФ намагається залякати своїх солдатів, аби вони не здавалися в полон. Окупантів переконують, що українці стратять їх. Також, на думку омбудсмена, російська сторона намагається продемонструвати неефективність нинішньої системи міжнародного гуманітарного права.

Читайте також:

Теги: окупанти прокуратура прокурор військові розслідування жінка Донеччина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На фото: батько родини, який єдиний вижив після удару РФ. Загинула його дружина та троє діток
Наймолодшій було два місяці. У Кривому Розі чоловік втратив дружину та трьох дітей
12 листопада, 09:47
Коли росіяни почнуть штурми на Запорізькому напрямку: деталі від Сил оборони
Коли росіяни почнуть штурми на Запорізькому напрямку: деталі від Сил оборони
11 листопада, 20:42
Наразі на об’єкті будівництва метро на Виноградар побудовано правий перегінний тунель протяжністю майже 1,25 км від станції «Мостицька» до станції «Сирець
Столиця відновлює будівництво метро на Виноградар (фото)
8 листопада, 10:58
У 2023 році Гостомелі вандали зрізали разом зі шматком стіни графіті Бенксі
Робота Бенксі виставлятиметься у Лаврі поручі із давньоруським графіті
5 листопада, 14:10
Наразі котику нічого не загрожує
У Харкові рятувальники дістали з-під завалів пухнастика
3 листопада, 13:06
Даля Грибаускайте підтримала Україну заявою
Грибаускайте закликала світ не йти на поступки диктатору Путіну
29 жовтня, 01:52
Фінляндія стикається з ворожою активністю РФ
Росія посилює ворожу активність у Фінляндії – Reuters
24 жовтня, 04:09
На Курському напрямку немає суцільної лінії фронту
ЗСУ: ситуація у Курській області змінюється щогодини
20 жовтня, 17:46
Леммі закликав Китай не поставляти зброю РФ
Британія закликала Китай не постачати зброю росіянам – Politico
20 жовтня, 02:17

Події в Україні

Російські окупанти застрелили цивільну у Тернах на Донеччині
Російські окупанти застрелили цивільну у Тернах на Донеччині
«Знищених ворогів буде більше». Сирський відвідав штурмову бригаду на Харківщині
«Знищених ворогів буде більше». Сирський відвідав штурмову бригаду на Харківщині
Новий водогін для Миколаєва. З’явилися ексклюзивні подробиці масштабного будівництва
Новий водогін для Миколаєва. З’явилися ексклюзивні подробиці масштабного будівництва
Ворог атакує Харків новим озброєнням: Терехов розповів деталі
Ворог атакує Харків новим озброєнням: Терехов розповів деталі
Росіяни захопили Іллінку? Стратком зробив заяву
Росіяни захопили Іллінку? Стратком зробив заяву
Російські десантники прорвалися на околицю Куп'янська: влада повідомила деталі
Російські десантники прорвалися на околицю Куп'янська: влада повідомила деталі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
102K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 листопада: ситуація на фронті
54K
Лавров про ініціативи Трампа щодо завершення війни: Мінські угоди, тільки в новій упаковці
37K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 листопада 2024
17K
Курахівський плацдарм ЗСУ доживає останні дні
12K
Відмивання коштів «Привату». У справі Коломойського новий поворот
6090
Яку зарплату отримують мобілізовані в «учебці». Дані Генштабу

Новини

Жах війни та героїзм лікарів: The Economist про підземний шпиталь «Сталевого фронту» Ахметова
Сьогодні, 15:12
Федерація роботодавців перелічила негативні наслідки зупинки бронювання
Сьогодні, 12:10
Україна та США обговорюють розширення потужностей Хмельницької АЕС
Сьогодні, 10:55
На аукціоні продадуть останню Ferrari Міхаеля Шумахера
Сьогодні, 07:25
Хмарно з проясненнями, місцями туман: прогноз погоди на 14 листопада
Сьогодні, 06:00
ЗСУ відновили позиції біля Часового Яру – карти ISW
Сьогодні, 05:29

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua