Російські окупанти застрелили цивільну у Тернах на Донеччині

10 листопада на околицях села Терни російські військові відкрили вогонь по цивільній, яка йшла вулицею

Російські військові пострілом зі стрілецької зброї вбили цивільну в Лиманській громаді Донецької області. Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

Попередньо було встановлено, що 10 листопада на околицях села Терни російські військові відкрили вогонь по цивільній, яка йшла вулицею. Унаслідок пострілу зі стрілецької зброї жінка загинула на місці.

Унаслідок пострілу зі стрілецької зброї жінка загинула на місці фото: Донецька обласна прокуратура

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Слідчі працюють над встановленням усіх обставин та ідентифікацією загиблої.

Нагадаємо, Росія вбиває українських військовополонених для залякування власних солдатів і для того, аби продемонструвати зневагу до міжнародного гуманітарного права Про це Уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець сказав у коментарі «Радіо Свобода». За його словами, РФ намагається залякати своїх солдатів, аби вони не здавалися в полон. Окупантів переконують, що українці стратять їх. Також, на думку омбудсмена, російська сторона намагається продемонструвати неефективність нинішньої системи міжнародного гуманітарного права.