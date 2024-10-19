Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

З російського полону звільнили активіста, правозахисника й журналіста Максима Буткевича

Степан Гафтко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
З російського полону звільнили активіста, правозахисника й журналіста Максима Буткевича
З полону РФ звільнили Максима Буткевича
фото з відкритих джерел

Буткевич є співзасновником Центру прав людини ZMINA

З російського полону 18 жовтня звільнили правозахисника, журналіста, активіста й співзасновника Центру прав людини ZMINA Максима Буткевича. Про це для ZMINA повідомив його батько

Він повідомив, що отримав дзвінок від Координаційного штабу, де його поінформували про те, що його сина повернули до України в рамках обміну військовополоненими.

Згідно з інформацією від російського Міноборони, 18 жовтня відбувся обмін полоненими між Україною та Росією у форматі 95 на 95. Після обміну російські військові перебувають у Білорусі, де їм надають медичну та психологічну допомогу.

Представники української влади наразі інформацію про обмін не підтверджували.

Нагадаємо, сьогодні Координаційний штаб повідомив, що в Україну за результатами репатріаційних заходів повернули тіла 501 полеглого оборонця.

Також стало відомо, що на Бахмутському напрямку російські загарбники розстріляли, імовірно, пораненого військовослужбовця Збройних сил України, який потрапив до них у полон, правоохоронці почали розслідування.

До слова, президент України Володимир Зеленський вручив сертифікати на отримання квартир Героям України та членам родин полеглих воїнів, які удостоєні цього звання посмертно.

Варто зазначити, що у Росії формально немає жодного військовополоненого. Правозахисник пояснив цинічний винахід Путіна

Читайте також:

Теги: Міноборони полон військові обмін полоненими Володимир Зеленський розслідування президент батько обмін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Координаційний штаб висловив подяку Міжнародному комітету Червоного Хреста за сприяння в поверненні тіл загиблих воїнів
Україна повернула тіла 501 полеглого захисника
Вчора, 16:06
Росіяни втрачають більше тисячі солдатів щоденно
Аналітики НАТО повідомили, скільки військових втрачає РФ в Україні щоденно
Вчора, 01:32
Роберт Роберсон у суді для перегляду його вироку 2003 року через смерть його дворічної доньки
У США готують до страти чоловіка за злочин, який експерти вважають неможливим
17 жовтня, 17:04
У ВМС розповіли, яка ситуація з ворожими кораблями в Чорному морі
У ВМС проінформували, скільки ракетоносіїв РФ вивела в Чорне море
15 жовтня, 07:45
Сирський розповів про кількість військ РФ на Курщині
Росіяни перекинули для захисту Курщини 50 тис. військових – Сирський
11 жовтня, 07:46
Зеленський повідомив, що відправив представників у Вашингтон – начальника Генштабу Баргилевича та віцепремʼєр-міністра Стефанішину
Зеленський дав завдання Сирському стосовно деталей Плану перемоги
6 жовтня, 21:01
Повітряні кулі, які ймовірно перевозять сміття, плавають над Сеулом 2 жовтня 2024 року
КНДР запустила повітряні кулі зі сміттям на територію Південної Кореї
4 жовтня, 14:04
Естонія готова надавати Україні допомогу, але із дещо іншими пріорітетами
«Абсолютно новий курс»: Естонія змінює підходи до військової допомоги Україні
1 жовтня, 13:59
Кадировці кажуть, що умовами утримання задоволені
Мають телевізор, бібліотеку і психолога: журналісти показали, як живуть полонені кадировці
28 вересня, 14:07

Суспільство

З російського полону звільнили активіста, правозахисника й журналіста Максима Буткевича
З російського полону звільнили активіста, правозахисника й журналіста Максима Буткевича
Герой України назвав головну проблему в підготовці мобілізованих
Герой України назвав головну проблему в підготовці мобілізованих
НАЗК вдруге виплатило винагороду викривачу корупції: справа стосувалася підкупу керівників НАБУ і САП
НАЗК вдруге виплатило винагороду викривачу корупції: справа стосувалася підкупу керівників НАБУ і САП
Україна зніме заборону на експорт озброєння? Умєров дав прогноз
Україна зніме заборону на експорт озброєння? Умєров дав прогноз
Хто з обласних прокурорів отримує шалені виплати за інвалідність: перелік
Хто з обласних прокурорів отримує шалені виплати за інвалідність: перелік
Скільки українців планують назавжди залишитися за кордоном: опитування
Скільки українців планують назавжди залишитися за кордоном: опитування

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
79K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 жовтня: ситуація на фронті
31K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 жовтня 2024
16K
«Інвалідний» скандал. Головний прокурор Хмельниччини звільнився, але «по-хитрому»
15K
У Росії формально немає жодного військовополоненого. Правозахисник пояснив цинічний винахід Путіна
15K
Північнокорейські війська в Україні: розвідка Естонії зробила несподівану заяву
11K
Хто з обласних прокурорів отримує шалені виплати за інвалідність: перелік

Новини

19 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Звільнення села на Купʼянщині та інтервʼю Зеленського. Головне за 18 жовтня
Вчора, 21:01
У столиці пройшла ветеранська конференція. Оприлюднено підсумкове звернення до влади
Вчора, 13:48
Масштабна тривога, ЗСУ відбили центр Торецька: головне за ніч
Вчора, 07:00
Мінлива хмарність та заморозки: прогноз погоди на 18 жовтня
Вчора, 06:00
В Києві пів ночі тривала повітряна тривога
Вчора, 03:12

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua