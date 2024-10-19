З російського полону звільнили активіста, правозахисника й журналіста Максима Буткевича

Буткевич є співзасновником Центру прав людини ZMINA

З російського полону 18 жовтня звільнили правозахисника, журналіста, активіста й співзасновника Центру прав людини ZMINA Максима Буткевича. Про це для ZMINA повідомив його батько.

Він повідомив, що отримав дзвінок від Координаційного штабу, де його поінформували про те, що його сина повернули до України в рамках обміну військовополоненими.

Згідно з інформацією від російського Міноборони, 18 жовтня відбувся обмін полоненими між Україною та Росією у форматі 95 на 95. Після обміну російські військові перебувають у Білорусі, де їм надають медичну та психологічну допомогу.

Представники української влади наразі інформацію про обмін не підтверджували.

Нагадаємо, сьогодні Координаційний штаб повідомив, що в Україну за результатами репатріаційних заходів повернули тіла 501 полеглого оборонця.

Також стало відомо, що на Бахмутському напрямку російські загарбники розстріляли, імовірно, пораненого військовослужбовця Збройних сил України, який потрапив до них у полон, правоохоронці почали розслідування.

До слова, президент України Володимир Зеленський вручив сертифікати на отримання квартир Героям України та членам родин полеглих воїнів, які удостоєні цього звання посмертно.

Варто зазначити, що у Росії формально немає жодного військовополоненого. Правозахисник пояснив цинічний винахід Путіна