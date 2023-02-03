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Прогноз НБУ: якою буде ціна на нафту та газ у найближчі роки

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Прогноз НБУ: якою буде ціна на нафту та газ у найближчі роки
Скільки коштуватимуть нафта та газ у найближчі роки?
фото ілюстративне

НБУ оновив прогноз за цінами на нафту та газ: ціна знижуватиметься

Під впливом поступового зростання пропозиції та налагодження логістики, НБУ прогнозує, що у 2023 році ціни на світових товарних ринках знижуватимуться. Про це йдеться в «Інфляційному звіті» Національного банку України (січень 2023 року).

Як зазначається у звіті, світові ціни на нафту та природний газ у Європі в ІV кварталі 2022 року змінювалися різноспрямовано.

Теги: нафта газ економіка НБУ імпорт ціни ембарго

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