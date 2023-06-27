НКРЕКП своїм рішенням ставить державний Гарпок під загрозу банкрутства – депутати

Інвестори ВДЕ пропонували НКРЕКП не встановлювати прайс-кепи на ринку електроенергії

Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сфері енергетики та комунальних послуг 27 червня прийняла постанову, яка передбачає встановлення нових граничних цін на ринку електроенергії України і ставить під ризик банкрутства держпідприємство «Гарантований покупець».

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Про це йдеться в повідомленні міжфракційного депутатського об’єднання «Чиста енергія – здорове довкілля».

Як зазначається, на ринку «на добу наперед» (РДН) та внутрішньодобовому ринку (ВДР) мінімальна гранична ціна – складає 10 грн/МВт-год, на балансуючому ринку 0,01 грн/МВт-год.

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На думку МФО «Чиста енергія – здорове довкілля» таке рішення мало сприяє лібералізації ринку електроенергії.

«Через мінімальні прайс-кепи Гарпок буде вимушений віддавати задаром електроенергію, яку потрібно оплачувати інвесторам у ВДЕ за зеленим тарифом. І це можливо призведе до банкрутства державного підприємства», – зазначають в МФО.

Як підкреслюється, це також може призвести до рівня оплат перед підприємствами відновлюваної енергетики навіть не 40%, як це зараз, а нижче 30%.

При цьому інвестори ВДЕ пропонували НКРЕКП не встановлювати прайс-кепи на ринку електроенергії.

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За даними ДП «Гарантований покупець», заборгованість по розрахункам з підприємствами ВДЕ за 2022 та за 5 місяців 2023 року складає близько 50%.