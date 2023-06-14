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«Укренерго» буде просити НКРЕКП скасувати граничні ціни задля енергетичної безпеки України

Іван Гавриляк
glavcom.ua
«Укренерго» буде просити НКРЕКП скасувати граничні ціни задля енергетичної безпеки України
Володимир Кудрицький
фото з відкритих джерел

У години вечірнього піку споживання, коли ціни в Європі вищі, ніж український ліміт ціни

Скасування прайс-кепів дозволило би безперешкодно імпортувати електроенергію з Європи, тому Укренерго буде звертатися на НКРЕКП з пропозицією встановити таке регулювання, яке б не загрожувало енергетичній безпеці української енергосистеми. Про це розповів голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький.

«Скасування прайс-кепів дозволило б безперешкодно купувати електроенергію тоді, коли відбуватиметься її дефіцит, щоб збалансувати енергосистему. Новий рівень обмежень, за нашою попередньою оцінкою, не дає можливості гарантовано забезпечити імпортом потреби українських споживачів. Тому ми будемо звертатись до Регулятора з пропозицією встановити таке регулювання, яке б не загрожувало енергетичній безпеці української енергосистеми», – розповів він.

Кудрицький уточнив, що на сьогодні діючі прайс-кепи, встановлені НКРЕКП, не стимулюють і не дозволяють імпорту заходити в той період, коли він потрібен. Зокрема, в години вечірнього піку споживання, коли ціни в Європі вищі, ніж український ліміт ціни.

Він також роз’яснив, що скасування прайс-кепів не обов'язково означатиме зростання ціни електроенергії для бізнесу, а, скоріше, навпаки – стратегічно йому вигідне.

«Це означає, що ціна іноді буде нижча, ніж зараз, іноді вища. Якою буде середньозважена ціна, спрогнозувати досить важко. Але ризикну зробити припущення, що саме середня ціна не сильно зросте. Це пов'язане з тим, що зараз літо, у нас є профіцитні години у період високої сонячної активності. Тому я вважаю, що скасування прайс-кепів і лібералізація ринку електричної енергії загалом стратегічно вигідна бізнесу, тому що вона забезпечує більшу стійкість енергосистеми і зменшує ймовірність відключень. А ми знаємо по зимовому періоду, що відключення для бізнесу, особливо для підприємств з неперервним технологічним циклом, набагато болючіші, ніж тимчасове коливання ціни», – переконаний Кудрицький.

Нагадаємо, 31 травня НКРЕКП скасувала цінові обмеження на ринку електроенергії з 30 червня цього року. Водночас 8 червня Регулятор провів засідання, на якому переглянув розмір цінових обмежень на ринку. 

Теги: НКРЕКП Укренерго тарифи

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