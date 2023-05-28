Кличко розповів про свої улюблені місця в Києві

Кличко назвав свої улюблені місця в Києві, зокрема, й ті, які протягом останніх років створили чи відремонтувати та оновили

Мер столиці в юності підробляв екскурсоводом

Мер Києва Віталій Кличко розказав про свої улюблені локації в столиці. А також згадав про юнацькі роки, проведені в Києві. Розповів Кличко про це в інтерв’ю телеканалу «Київ», присвяченому Дню міста.

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«Мій батько був військовим і родина жила в різних містах. До Києва ж ми переїхали, коли мені було 14 років. І Київ мене дуже вразив – таке велике місто! Тут у мене зʼявилося багато нових друзів, нових вражень. Я дуже цікавився історією столиці. І в юному віці почав працювати екскурсоводом, щоб розповідати людям про наше чудове місто», – поділився Віталій Кличко.

Він також назвав свої улюблені місця в Києві, зокрема, й ті, які протягом останніх років створили чи відремонтувати та оновили.

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«Мені подобається весь Київ. Подобається енергетика міста, його люди. Звичайно, є особливо улюблені місця. Це, наприклад, парк «Наталка» – один з найкращих парків Європи. Володимирська гірка – історичне місце столиці, яке ми дуже гарно оновили, – сказав мер. – Я знаю, що попереду ще багато завдань для перетворень в нашому місті. Дуже багато роботи і планів, які ми продовжимо втілювати».

Раніше мер Києва Віталій Кличко разом із братом Володимиром привітали киян та всіх українців з Днем Києва. Відеоролик мер столиці оприлюднив у своїх соцмережах.

Також перша леді України Олена Зеленська привітала Київ з Днем міста, яке святкують у неділю, 28 травня. Вона заявила, що столиця непохитна і, незважаючи на нічні обстріли, зранку люди продовжують жити, волонтерити та допомагають наблизити перемогу.