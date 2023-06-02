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Енергоспівтовариство вітає дії українського Уряду, що спрямовані на покращення ситуації в енергетиці

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Енергоспівтовариство вітає дії українського Уряду, що спрямовані на покращення ситуації в енергетиці
Енергоспівтовариство рекомендує продовжити розробку довгострокового плану на період після 2023 року для поступового досягнення цін для населення, які б покривали витрати
фото з відкритих джерел

30 травня Уряд прийняв рішення щодо збільшення тарифу на електроенергію для населення до 2,64 грн/кВт-г з 1 червня

Перегляд тарифу на електроенергію для населення – це важливий крок для забезпечення більш сталого та справедливого ринку електроенергії в Україні. Про це йдеться в повідомленні Секретаріату Енергетичного Співтовариства.

Відповідно до нього, Секретаріат вітає дії українського Уряду щодо наближення цін на електроенергію до рівня, що відображає витрати на її виробництво.

«Ці дії знаменують важливу віху на шляху до забезпечення більш сталого та справедливого ринку електроенергії в Україні», – наголосили в Енергетичному Співтоваристві.

Секретаріат зазначив, що навіть після збільшення тарифу на електроенергію для населення, її вартість все одно залишається нижчою за ринкову ціну електрики.

Також в повідомленні додається, що це рішення Уряду пом’якшить негативний вплив нинішнього ПСО (положення про покладання спеціальних обов’язків на ринку електроенергії – ред.) на ринок електроенергії та його учасників, а також підвищить прозорість ринку та енергоефективність.

Секретаріат визнає, що шлях до повного відображення витрат повинен враховувати поточні соціальні та економічні реалії України, включно з триваючою війною, у зв’язку з чим він заохочує дії Уряду та Національного регулятора.

Енергоспівтовариство рекомендує продовжити розробку довгострокового плану на період після 2023 року для поступового досягнення цін для населення, які б покривали витрати.

Як повідомлялось, 30 травня Уряд прийняв рішення щодо збільшення тарифу на електроенергію для населення до 2,64 грн/кВт-г з 1 червня.

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Теги: населення ринок тарифи енергетика

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