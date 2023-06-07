ТЕЦ закликали Регулятор прискорити скасування граничних цін на ринку електроенергії з 11 червня

Раніше «Донбасенерго» закликала НКРЕКП невідкладно скасувати цінові обмеження на ринку електроенергії

Оператори ТЕЦ ТОВ «Євро-реконструкція» та «Черкаське хімволокно» звернулись до Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) з проханням скасувати цінові обмеження (прайс-кепи) на ринку електроенергії. Про це йдеться в листах компаній до НКРЕКП.

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У своїх зверненнях до Регулятора компанії зазначають, що при діючих цінових обмеженнях на ринку вони вимушені продавати електроенергію за вартістю, що не покриває витрати, які в першу чергу пов’язані із закупівлею вугілля та ремонтною кампанією. Вони підкреслюють, що це призводить до збитків та ставить під загрозу підготовку до опалювального сезону 2023/24.

«Зважаючи на вищевказане, пропонуємо прискорити термін введення в дію зазначеного рішення та скасувати діючі цінові обмеження на ринку електричної енергії з 11 червня 2023 року», – наголосили в компаніях.

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Раніше «Донбасенерго» закликала НКРЕКП невідкладно скасувати цінові обмеження на ринку електроенергії.