Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Через діючі цінові обмеження на ринку електроенергії «Центренерго» працює в збиток – ексміністр

Христина Жиренко
glavcom.ua
Через діючі цінові обмеження на ринку електроенергії «Центренерго» працює в збиток – ексміністр

Плачков: Державна теплова генерація працює в збиток через діючі прайс-кепи

Цінові обмеження на ринку електроенергії не забезпечують собівартість виробництва електроенергії, через що державна енергокомпанія «Центренерго» працює в збиток. 

Про це повідомив колишній міністр енергетики та голова Всеукраїнської енергетичної асамблеї Іван Плачков. 

За його словами, на цей літній період у державної «Центренерго» виник дефіцит вугілля у обсязі 1 млн тонн. Компанія має ці обсяги купити, але для цього потрібні гроші. 

«Ті прайс-кепи по цінам – вони не забезпечують собівартість виробництва електроенергії. Державна компанія «Центренерго, вона працює в збиток», – сказав він. 

Плачкова додав, що для виправлення ситуації потрібно підійняти прайс-кепи, або навіть повністю відмовитись від них. Також цим компаніям можна надати дотації або кредити. 

«Але, на жаль, банки не дають кредитів, не дають овердрафти цим компаніям. Тому ситуація тривожна на сьогоднішній день», – підкреслив колишній міністр. 

Нагадаємо, глава державної компанії «Центренерго» Володимир Єгоров заявляв, що для забезпечення стабільного проходження наступного опалювального сезону, потрібно підняти рівень цінових обмежень на ринку електричної енергії та в найкоротші строки збільшувати видобування державними вуглевидобувними підприємствами.

Теги: енергетика Центренерго

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Володимир Єгоров
Підвищення цінових обмежень на ринку електроенергії допоможе пройти наступну зиму – «Центренерго»
27 березня, 13:37
Станіслав Ігнатьєв
Держава накопичила великі борги перед сектором «зеленої» енергетики – інвестор
26 травня, 17:19
Більшість учасників ринку зеленої електроенергії використовували позиковий капітал для будівництва
Борги в зеленій енергетиці ставлять виробників чистої енергії на межу виживання – інвестор
25 травня, 19:46

Економіка

Через діючі цінові обмеження на ринку електроенергії «Центренерго» працює в збиток – ексміністр
Через діючі цінові обмеження на ринку електроенергії «Центренерго» працює в збиток – ексміністр
Долар злетить: експерт озвучив прогноз на найближчі роки
Долар злетить: експерт озвучив прогноз на найближчі роки
Після стабілізації ситуації в країні НБУ почне поступово знімати валютні обмеження
Після стабілізації ситуації в країні НБУ почне поступово знімати валютні обмеження
Хто годує Україну під час війни. Список ключових країн-постачальників
Хто годує Україну під час війни. Список ключових країн-постачальників
Рада ЄС продовжила дію «економічного безвізу» з Україною
Рада ЄС продовжила дію «економічного безвізу» з Україною
Сервіс OnlyFans сплатив 23,3 млн грн податку до бюджету України
Сервіс OnlyFans сплатив 23,3 млн грн податку до бюджету України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
410K
Для України є дві погані новини. Але є й дві хороші
73K
Захід висловлює побоювання щодо амбіцій ГУР – The Times
45K
Путін нарешті відреагував на події у Бєлгороді
37K
На Житомирщині прогриміли вибухи
30K
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала понад п'ять годин
29K
Терорист Гіркін розповів про мобілізацію та зробив сумний для росіян прогноз

Новини

Атака на Київ, США запобігли дефолту: головне за ніч
Сьогодні, 07:15
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала понад п'ять годин
Сьогодні, 06:32
Опади будуть у деяких областях: прогноз погоди на 28 травня
Сьогодні, 04:58
28 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:32
Землетрус в Україні, «бавовна» в Росії: головне за ніч
Вчора, 07:32
Окупанти безуспішно атакують на чотирьох напрямках: дані Генштабу з фронту
Вчора, 06:52

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту