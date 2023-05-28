Через діючі цінові обмеження на ринку електроенергії «Центренерго» працює в збиток – ексміністр

Плачков: Державна теплова генерація працює в збиток через діючі прайс-кепи

Цінові обмеження на ринку електроенергії не забезпечують собівартість виробництва електроенергії, через що державна енергокомпанія «Центренерго» працює в збиток.

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Про це повідомив колишній міністр енергетики та голова Всеукраїнської енергетичної асамблеї Іван Плачков.

За його словами, на цей літній період у державної «Центренерго» виник дефіцит вугілля у обсязі 1 млн тонн. Компанія має ці обсяги купити, але для цього потрібні гроші.

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«Ті прайс-кепи по цінам – вони не забезпечують собівартість виробництва електроенергії. Державна компанія «Центренерго, вона працює в збиток», – сказав він.

Плачкова додав, що для виправлення ситуації потрібно підійняти прайс-кепи, або навіть повністю відмовитись від них. Також цим компаніям можна надати дотації або кредити.

«Але, на жаль, банки не дають кредитів, не дають овердрафти цим компаніям. Тому ситуація тривожна на сьогоднішній день», – підкреслив колишній міністр.

Нагадаємо, глава державної компанії «Центренерго» Володимир Єгоров заявляв, що для забезпечення стабільного проходження наступного опалювального сезону, потрібно підняти рівень цінових обмежень на ринку електричної енергії та в найкоротші строки збільшувати видобування державними вуглевидобувними підприємствами.