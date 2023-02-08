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Парламентська ТСК знайшла факти фальсифікацій кримінальних проваджень БЕБівцями проти бізнесу

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Парламентська ТСК знайшла факти фальсифікацій кримінальних проваджень БЕБівцями проти бізнесу
ТСК вивчила статистику результативності БЕБу, надану Офісом генерального прокурора
фото з відкритих джерел

Реальні досягнення Бюро, не відповідають тій звітності, що про свої успіхи формує саме БЕБ

Тимчасова слідча комісія на базі податкового комітету ВРУ з’явилася ще у грудні минулого року. За цей час депутати розслідували факти порушення кадрового законодавства збоку чиновників БЕБ, вивчили низьку статистику їх роботи, а також констатували факти фальсифікації кримінальних проваджень БЕБівцями проти бізнесу. Про це повідомили представники ТСК.

Так, за наслідками розслідування кадрових призначень в БЕБ, ТСК ВР констатувала ряд порушень. Зокрема, як повідомила нардеп, член ТСК Ольга Василевська-Смаглюк, мова, серед іншого про: призначення осіб на посади без спеціальної перевірки; переведення осіб на керівні посади БЕБ без конкурсного відбору; пропонування посад за грошову винагороду (від 5 до 200 тисяч $); проведення одночасно за день 89 співбесід тощо.

Також, ТСК вивчила статистику результативності БЕБу, надану Офісом генерального прокурора. І як констатував голова Комісії нардеп Ярослав Железняк, реальні досягнення Бюро, не відповідають тій звітності, що про свої успіхи формує саме БЕБ.

«Нещодавно цей диво-орган заявив, що «за 2022 рік внесок БЕБ в економічну безпеку 60,1 млрд грн». Але в рамках ТСК вирішили перевірити.

За даними Офісу Генпрокурора, за 2022 рік «трудоголіки» з БЕБ насправді:

  • забезпечили відшкодування збитків лише на 100 тис грн.
  • наклали арешт на майно на 7,7 млн грн (рухоме 5,5 та готівкові кошти 2,2 млн грн).
  • ще у трьох кримінальних провадженнях (по 212 несплаті податків) доплатили податки на 33 млн грн.

Перебільшення у заявленій самим БЕБ-ом цифрі десь у 1800 разів», – інформував він у власному телеграм-каналі.

Що ж стосується фактів тиску на бізнес збоку працівників БЕБ через фальсифікацію звинувачень, арешти майнових і немайнових активів підприємців, то вивчення цих питань ТСК тільки-но почала.

Один з прикладів фальсифікацій кримінальних проваджень навела Ольга Василевська-Смаглюк.

«Отримали інформацію, що детективи БЕБ вносять зміни до фабул ЄРДР при відпрацюванні суб’єктів господарювання, порушуючи при цьому вимоги КПК і Положення про ЄРДР, затвердженого наказом офісу Генерального прокурора, і, таким чином, працюють за старими схемами, які використовувала податкова міліція, у тому числі для тиску на бізнес», – інформувала вона.

Крім того, як писав «Апостроф», до фальсифікацій БЕБ спільно з прокурорами ОГП вдалися і у справах стосовно одного з найбільших поліграфічних підприємств в Україні – ТОВ «Палп мілл прінт». Слідчі поклали в основу нещодавно відкритих проти підприємства проваджень звинувачення кількарічної давнини, які вже були спростовані компанією у судовому порядку. Через цей тиск та накладені арешти без можливості пакування товарів сьогодні можуть залишитися сотні українських підприємств.

Нагадаємо, що голова податкового комітету Данило Гетманцев публічно обіцяв приймати та розглядати скарги бізнесу на тиск збоку БЕБ та інших силовиків. Та поки що звіту стосовно вирішення конкретних кейсів підприємців, ані комітет Гетманцева, ані згадана вище ТСК не представили.

Як відомо, очолює БЕБ Вадим Мельник. І на фоні жорсткої критики Бюро збоку парламентарів, у ЗМІ періодично з'являється інформація про його вірогідну відставку.

Теги: податки бізнес арешт прокурор розслідування майно Данило Гетманцев Ярослав Железняк

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