Один із найбільших бюджетних авіаперевізників готовий відкрити рейси в Україну

Гендиректор EasyJet назвав Україну потенційно «найбільшим будівельним проєктом Європи»

Британська авіакомпанія EasyJet заявила, що готова оперативно запустити рейси в Україну у випадку укладення мирної угоди. Раніше авіакомпанія не здійснювала польоти в Україну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Financial Times.

Генеральний директор Кентон Джарвіс назвав країну потенційно «найбільшим будівельним проєктом Європи», додавши, що люди «захочуть повернутися додому, коли вдома буде безпечно». Зазначається, що EasyJet не планує в короткостроковій перспективі базувати літаки в Україні.

«Операційно управління повітряним рухом можна запустити досить швидко, все залежить від стану аеропортів та злітно-посадкових смуг, а також від забезпечення роботи терміналів відповідно до найвищих стандартів безпеки», – сказав він.

EasyJet виконує внутрішні та міжнародні регулярні рейси більш ніж за 927 маршрутами у понад 34 країни, зокрема через свої дочірні компанії EasyJet UK, EasyJet Switzerland та EasyJet Europe. Авіаперевізник має великий парк із понад 300 літаків.

Нагадаємо, авіакомпанія Wizz Air має намір відновити авіасполучення з Україною після оголошення про припинення війни з Росією. Протягом шести тижнів після відкриття повітряного простору Wizz Air планує відновити близько 30 маршрутів.

На початку лютого цього року стало відомо, що авіакомпанія Ryanair розробляє план відновлення польотів над Україною через сподівання, що президент США Дональд Трамп зможе покласти край війні Росії проти України.

До слова, ефіопська авіакомпанія Ethiopian Airlines відмовила Російській Федерації в оренді своїх пасажирських літаків. Улітку Росія запустила перший прямий пасажирський авіарейс до Північної Кореї.