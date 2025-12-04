Промислові асоціації просять уряд втрутитися в ситуацію з підвищенням тарифів НКРЕКП

Металурги та добувні компанії закликають зберегти тарифи НЕК «Укренерго» на чинному рівні

Провідні промислові об’єднання України звернулися до уряду через намір НКРЕКП ухвалити підвищення тарифів на передачу електроенергії та диспетчерське управління на 2026 рік. Асоціації попереджають: запропоноване зростання витрат призведе до додаткового навантаження на бізнес у період війни та енергетичної нестабільності, а відтак – спричинить закриття підприємств та скорочення робочих місць.

Об’єднання «Укрметалургпром», Національна асоціація добувної промисловості та Українська асоціація виробників феросплавів заявляють, що тарифи можуть зрости на 14% для передачі електроенергії та на 11% для диспетчерського управління. За підрахунками промисловців, це збільшить витрати підприємств на 8,1 млрд грн у 2026 році. «Таке фінансове навантаження створює ризики скорочення виробництва й робочих місць», – зазначають у зверненні асоціації.

Промисловці підкреслили, що НКРЕКП не врахувала їхні зауваження щодо оптимізації витрат НЕК «Укренерго» - які можна застосувати без шкоди для надійності мереж і виконання спеціальних обов’язків. Зокрема, вони вказують на економічно необґрунтоване включення до тарифів 6,2 млрд грн на погашення боргів компанії у 2026 році: на думку учасників ринку, в умовах воєнного стану доцільніша тимчасова реструктуризація цих зобов’язань.

Також завищеними є кілька статей витрат у тарифі на передачу електроенергії – фінансові витрати та компенсація технологічних втрат. За оцінками експертів асоціації, за умови коригування цих позицій тариф на передачу може залишатися на нинішньому рівні 686,23 грн/МВт·год.

У тарифі на диспетчерське управління, за заявою асоціацій, необґрунтовано зростають витрати на врегулювання системних обмежень, допоміжні послуги та інші операційні витрати. «Фактичні дані 2025 року не підтверджують потреби у збільшенні цих витрат», – наголошують вони. На цій підставі промисловці вважають можливим зберегти тариф на диспетчеризацію на рівні 98,97 грн/МВт·год.

Асоціації закликали уряд доручити НКРЕКП та НЕК «Укренерго» переглянути структуру витрат, та забезпечити збереження тарифів на передачу та диспетчерське управління у 2026 році на чинному рівні.

Раніше народна депутатка, експерт з енергоринку Людмила Буймістер також закликала НКРЕКП, Укренерго та Міністерство фінансів не включати виплату кредитів держкомпаній у тарифи, а замість цього провести їхню реструктуризацію. «Під час війни ми закладаємо мільярди на повернення боргів міжнародним партнерам. А потім з іншої кишені знову беремо в борг. Це незрозуміла політика», - зауважила вона.