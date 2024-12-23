Підвищення тарифів на транспортування газу. Асоціація газовидобувників оцінила наслідки

Підвищення тарифів на транспортування газу може призвести до зростання цін на товари та послуги – Асоціація газовидобувних компаній України

Збільшення тарифів на газ матиме значний вплив на промисловий сектор України та може призвести до зростання інфляції. Про це заявив Артем Петренко, виконавчий директор Асоціації газовидобувних компаній України.

За словами Петренка, підвищення тарифів насамперед позначиться на вартості газу для промислового сектору.

«Збільшення тарифів, воно в першу чергу вплине на вартість газу в комерційному сегменті, тобто для промисловості», – зазначив експерт.

Петренко також підкреслив, що наразі діє мораторій на підвищення тарифів. Однак, незважаючи на це, зростання цього тарифу все одно матиме наслідки для економіки.

«Водночас, з урахуванням діючого мораторію на підвищення тарифів, своєї продукції, яку вона виробляє, яка в тому числі купується побутовими споживачами, населенням України. Відповідно, це підвищить інфляцію», – додав Петренко.

Експерт наголосив, що підвищення тарифів на транспортування газу для промисловості може призвести до зростання цін на товари та послуги, що в кінцевому підсумку вплине на загальний рівень інфляції в країні.

Раніше засновниця Національної асоціації добувної промисловості України Ксенія Оринчак заявила, що підвищення тарифів на транспортування газу може нашкодити державному сектору. Вона наголошує, що Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) має пояснити таке рішення.