У «Дії» низка послуг тимчасово недоступна: в чому причина
«Дія»: Реєстри Мінʼюсту оновлюються, державне підприємство Національні інформаційні системи проводить технічні роботи
У «Дії» тимчасово не працюють відразу кілька послуг. Причиною тому оновлення реєстрів. Про це повідомляє пресцентр компанії.
«Реєстри Мінʼюсту оновлюються, державне підприємство Національні інформаційні системи проводить технічні роботи, тож у цей час ви не можете скористатися послугами онлайн», – пояснили в компанії. «Дія» зауважила, що застосунок не зберігає особисті дані, а лише підтягує з реєстрів інформацію.
Наразі в «Дії» тимчасово не працюють:
- послуги ФОП і ТОВ;
- перереєстрація авто;
- бронювання працівників;
- «єВідновлення»;
- витяг з ЄДР;
- актові записи;
- повідомлення про пошкоджене\знищене майно.
Водночас не працюватимуть і інші сервіси, що пов’язані з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, Держреєстром актів цивільного стану та Держреєстром речових прав, Державний реєстр обтяжень рухомого майна. У компанії пообіцяли повідомити, коли послуги знову будуть доступні.
Нагадаємо, у застосунку «Дія» з’явиться опція отримання та продовження дозволів на володіння зброєю. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Богдан Драп’ятий.
Так, з червня 2023 року діє Єдиний реєстр зброї та електронний кабінет власника зброї, що суттєво спростило для громадян подачу документів на отримання чи продовження дозволів.
Також у застосунку «Дія» з'явилася можливість долучитися до Армії дронів. Після подання заяви людина потрапить лише в той підрозділ, який обрала, а на базову військову підготовку кожен охочий потрапить з уже підписаним контрактом. Придатність до служби також підтверджується самостійно ще на етапі подання заяви, тому проходити ВЛК не потрібно.
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