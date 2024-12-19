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У «Дії» низка послуг тимчасово недоступна: в чому причина

Катерина Іванова
glavcom.ua
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У «Дії» низка послуг тимчасово недоступна: в чому причина
У компанії пообіцяли повідомити, коли послуги знову будуть доступні
фото з відкритих джерел

«Дія»: Реєстри Мінʼюсту оновлюються, державне підприємство Національні інформаційні системи проводить технічні роботи

У «Дії» тимчасово не працюють відразу кілька послуг. Причиною тому оновлення реєстрів. Про це повідомляє пресцентр компанії.

«Реєстри Мінʼюсту оновлюються, державне підприємство Національні інформаційні системи проводить технічні роботи, тож у цей час ви не можете скористатися послугами онлайн», – пояснили в компанії. «Дія» зауважила, що застосунок не зберігає особисті дані, а лише підтягує з реєстрів інформацію.

Наразі в «Дії» тимчасово не працюють:

  • послуги ФОП і ТОВ;
  • перереєстрація авто;
  • бронювання працівників;
  • «єВідновлення»;
  • витяг з ЄДР;
  • актові записи;
  • повідомлення про пошкоджене\знищене майно.

Водночас не працюватимуть і інші сервіси, що пов’язані з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, Держреєстром актів цивільного стану та Держреєстром речових прав, Державний реєстр обтяжень рухомого майна. У компанії пообіцяли повідомити, коли послуги знову будуть доступні.

Нагадаємо, у застосунку «Дія» з’явиться опція отримання та продовження дозволів на володіння зброєю. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Богдан Драп’ятий.

Так, з червня 2023 року діє Єдиний реєстр зброї та електронний кабінет власника зброї, що суттєво спростило для громадян подачу документів на отримання чи продовження дозволів.

Також у застосунку «Дія» з'явилася можливість долучитися до Армії дронів. Після подання заяви людина потрапить лише в той підрозділ, який обрала, а на базову військову підготовку кожен охочий потрапить з уже підписаним контрактом. Придатність до служби також підтверджується самостійно ще на етапі подання заяви, тому проходити ВЛК не потрібно.

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Теги: послуги майно реєстр застосунок Дія

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