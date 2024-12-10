Зовні схожий на Зеленського. Хто замінить Асада: історія бойовика, за голову якого давали $10 млн

Колись Джолані носив тюрбан, одягав військову форму. Але зараз він вирішив носити піджаки, підстригти волосся та давати інтерв’ю західним ЗМІ

У 2013 року Держдепартамент США оголосив Джолані терористом, вказавши на акти екстремізму «Фронтом Нусра» під його керівництвом

Керівник угруповання «Хаят Тахрір аш-Шам» («ХТШ») Абу Мухаммад аль-Джолані 8 грудня оголосив про взяття Дамаска під час телезвернення. 42-річний лідер сирійських повстанців здобув популярність після того, як очолив блискавичний військовий наступ, який повалив президента Сирії Башара аль-Асада.

Однак аналітики у цьому телезверненні звернули увагу на те, що Абу Мухаммад аль-Джолані використав своє справжнє імя – Ахмед аль-Шараа. Це говорить про те, що керівник визнаного США терористичним угрупованням «Хаят Тахрір аш-Шам», тривалий час намагається змінити публічний імідж. Bloomberg та ВВС проаналізували, яким був шлях повстанця, який, ймовірно, замінить Башара Асада.

Початок повстанського шляху та увʼязнення Абу Мохаммед аль-Джолані

Про дитинство Джолані відомо небагато. Так, він народився 1982 року в Саудівській Аравії, однак згодом родина перебралася до Дамаску. Шлях Джолані як джихадиста (джихадизм – це неологізм, який використовується щодо «войовничих ісламських рухів, які сприймаються як загроза для Заходу», – «Главком») почався в Іраку, у пов'язаній з «Аль-Каїдою» попередниці угруповання «Ісламська держава» («ІД») – «Ісламська держава Ірак» («ІДІ»).

Після вторгнення під проводом США у 2003 році він приєднався до інших іноземних бойовиків в Іраку. У 2005 році його ув'язнили американці у таборі Букка.

У 2011 році Джолані поїхав до Сирії для створення «Фронту ан-Нусра» – таємної фракції, пов'язаної з «ІД». До 2012 року «Нусра» стала відомим сирійським бойовим угрупованням, приховуючи свої зв'язки з «ІДІ» та «Аль-Каїдою».

На цій недатованій фотографії, опублікованій групою повстанців у 2016 році, зображено Абу Мохаммеда аль-Голані, другий праворуч, який обговорює деталі поля бою з командирами в Алеппо, Сирія фото: Militant UGC

Однак згодом «Ісламська держава Ірак» оголосила про злиття із «Фронту ан-Нусра», підтвердивши зв'язки між ними.

Джолані чинив опір, оскільки нібито хотів віддалити свою групу від насильницької тактики Ісламської держави, і це призвело до розколу. Хоча згодом, він все ж присягнув на вірність «Аль-Каїді» .

Створення угруповання Хаят Тахрір аш-Шам (ХТШ)

У 2016 році Джолані розірвав зв'язки з «Аль-Каїдою» та перейменував групу в «Джабхат Фатх аш-Шам», а пізніше у 2017 році в «Хаят Тахрір аш-Шам» («ХТШ»).

США та інші країни визнали «ХТШ» іноземною терористичною організацією. Оскільки вона є наступницею «Фронту Нусра», який був філією «Аль-Каїди», групи, відповідальної за теракти в США 11 вересня. Як вже було зазначено вище, Аль-Джолані приєднався до «Аль-Каїди» в Іраку після вторгнення США, за що і був затриманий і ув'язнений американцями.

Тоді США пропонують винагороду в $10 млн за інформацію про Аль-Джолані. Західні держави вважали відокремлення від «Аль-Каїди» лише прикриттям.

У 2017 році посольство США в Сирії написало в мережі Х, що Вашингтон залишається «відданим притягненню» високопоставлених осіб сирійської мережі Аль-Каїди «до відповідальності», включно з Джолані.

Формування «уряду» в Ідлібі

Під керівництвом Джолані «ХТШ» став головною силою в Ідлібі – найбільшому оплоті повстанців на північному заході Сирії, де проживає близько 4 млн людей.

Щоб усунути занепокоєння, що територією керують бойовики, у 2017 році «ХТШ» створив так званий «Уряд порятунку Сирії» («УП») – свій політичний та адміністративний підрозділ.

«УП» функціонував як держава з прем'єр-міністром, міністерствами та місцевими департаментами, які контролювали такі сектори, як освіта, охорона здоров'я та реконструкція. При цьому зберігалася релігійна рада, яка діяла відповідно до шаріату, або ісламського права.

Джолані дав пресконференцію після руйнівних землетрусів у Сирії 2023 року фото: SALVATION GOVERNMENT

Щоб змінити свій імідж, Джолані активно спілкувався з громадськістю, відвідував табори для переміщених осіб, різні заходи та координував надання допомоги.

«ХТШ» наголошував на досягненнях в управлінні та інфраструктурі, щоб легітимізувати своє правління та продемонструвати здатність забезпечувати стабільність і надавати послуги населенню.

Водночас «ХТШ» привітав повернення «Талібану» до влади в Афганістані у 2021 році. Він наводив його як приклад ефективного балансування цілей джихадистів із політичними прагненнями, включно з тактичними компромісами заради мети.

Сучасне позиціонування Аль-Джолані

Bloomberg зазначає, що Джолані позиціонує себе як «поміркована сила» і до певної міри він відмежувався від свого минулого. Коріння «ребрендингу» його угруповання «ХТШ» датується 2017 роком. «Я кажу: не судіть за словами, а за діями. Реальність говорить сама за себе. Ці класифікації є насамперед політичними і в той же час неправильними», – сказав він в інтерв'ю CNN 6 грудня.

фото: Aref Tammawi / AFP

Аналітики вважають, що зараз він проводить «кампанію зачарування», але до завоювання Дамаска 42-річний повстанець дуже мало розповідав про себе.

Так, колись Джолані носив тюрбан, довгу бороду і одягав військову форму. Але зараз він відмовився від «ознак лідера бойовиків», вирішив носити піджаки, підстригти волосся на обличчі та давати інтерв’ю західним ЗМІ. Лідер «ХТШ» «хитрий і прагне досягти та консолідувати владу для себе та своєї організації», сказав Філіп Сміт, експерт з іранських проксі та шиїтських ополчень.

Незважаючи на зміну іміджу, Джолані та його група викликають занепокоєння через можливі порушення ними прав людини і зв’язки з терористичними групами.

Експерти ВВС вважають, що приклад Джолані може свідчити про занепад глобальних джихадистських рухів, таких як «Аль-Каїда». Нібито його зміни в світогляді можуть надихнути інші групи на адаптацію та знаменувати нову еру «джихадизму». Водночас, можливо, це лише тимчасове відхилення від традиційного шляху з метою досягнення політичних цілей і територіальних здобутків.

До слова, після повалення режиму Башара і розповсюдження більшої інформації стосовно Джолані багато користувачів помітили його схожість із президентом України Володимиром Зеленським.

Сам ж Зеленський 9 грудня відреагував на події в Сирії. «Події в Сирії є яскравим прикладом, що пояснює, чому Україні потрібна непохитна підтримка й упевненість наших партнерів. Усі бачать, яке значення має Україна та війна Росії проти України. Режим Асада впав не лише завдяки силі опозиції. Це сталось і тому, що достатньої кількості російських військ там немає. Чому? Тому що вся боєздатна російська армія перебуває на території України. І це говорить саме про те, що вся армія цієї псевдоімперії сьогодні воює проти українського народу», – написав президент України.

МЗС України ж заявило про готовність відновити відносини з Сирією.

Нагадаємо, у Сирії стався переворот: повстанці захопили столицю країни, Дамаск, і оголосили про повалення режиму Башара Асада, який перебував при владі майже чверть століття.

Російські ЗМІ, посилаючись на джерело у Кремлі, стверджують, що Асад із родиною вже у Москві і що Росія надала їм прихисток.