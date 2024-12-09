Стало відомо, скільки Україна цьогоріч заробила на експорті товарів та послуг

Попри поступове зростання загальні обсяги експорту все ще не дотягують до рівня 2021 року

Експорт товарів та послуг у 2024 році збільшився на 10%, ніж за такий самий період минулого року

За даними Національного банку Україна за 10 місяців 2024 року заробила на експорті товарів та послуг $46,35 млрд. Близько 63% усіх вивезених товарів – це продовольчі товари та сировина для їх виготовлення, а серед наданих за кордон послуг переважає частка ІТ. Про це повідомляє «Опендатабот».

Експорт товарів та послуг у 2024 році збільшився на 10%, ніж за такий самий період минулого року. Переважна більшість заробленого – 70% або $32,25 млрд припадає на товари. Менше третини або ж $14,09 млрд – експорт послуг.

Попри поступове зростання загальні обсяги експорту все ще не дотягують до рівня 2021 року. У порівнянні з 2021 роком, експорт на 29% менший – тоді він склав $65,15 млрд.

Як зазначається, 44% від усього експорту України цьогоріч – це продовольчі товари та сировина для їх виготовлення, що на 14% більше, ніж минулого року. Переважно, йдеться про сільськогосподарський сектор.

Динаміка українського експорту фото: «Опендатабот»

Також на 14% за рік зріс експорт металів: до 3,78 млрд грн. Наразі на цю сферу припадає 8% від усього українського експорту.

Загалом обсяг експортованих товарів зріс на 12,7% порівняно з минулим роком. Втім це все ще у 1,6 раза менше, ніж у 2021 році. Експорт послуг цьогоріч склав $14,09 млрд. Це на 4% більше, ніж торік, але на такий же відсоток менше до 2021.

Динаміка IT експорту фото: «Опендатабот»

37,7% склала частка ІТ сектору серед усіх послуг. Сума заробленого українськими айтівцями зменшилась за рік на 4,4% та складає 5,31 млрд грн. Цьогоріч на місяць ІТ-експорт приносив $530 млн дол. До порівняння, торік цей показник був на рівні 555 млн дол. Найбільш прибутковим для ІТ-експорту був 2022 рік – 600 млн доларів.

Нагадаємо, Китай заборонить експорт до США матеріалів, які можуть мати військове застосування, включаючи галій, германій, сурму та надтверді матеріали.

До слова, заради налагодження робочих відносин із майбутньою адміністрацією обраного президента США Дональда Трампа Євросоюз може наростити закупівлі військової та сільськогосподарської продукції у США.