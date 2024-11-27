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Підвищення тарифу на передачу електроенергії призведе до втрати конкурентноздатності – Укрметалургпром

Анастасія Ковальова
glavcom.ua
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Підвищення тарифу на передачу електроенергії призведе до втрати конкурентноздатності – Укрметалургпром
Підвищення тарифу на передачу електроенергії призведе до втрати конкурентноздатності
фото з відкритих джерел

НКРЕКП має показати розрахунки та пояснити підстави для підвищення тарифу на передачу електроенергії – Укрметалургпром

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, має показати детальні економічні розрахунки та пояснити підстави підвищення тарифу на передачу електроенергії аж на +26%, адже таке зростання стане дуже серйозним ударом для українських підприємств. Про це заявив президент ОП «Укрметалургпром», коментуючи рішення НКРЕКП.

«Всі українські підприємства перебувають у режимі виживання. І нам дуже хочеться побачити економічні підстави для такого підвищення тарифу на передачу електроенергії. Тому що будь-яке рішення у такий важкий час має ґрунтуватися на детальних економічних розрахунках з поясненням кожної цифри, а НКРЕКП показує лише узагальнені розрахунки, з яких неможливо зробити висновок, що підняття тарифу дійсно обґрунтоване та вкрай необхідне. Розрахунок більше нагадує натягування запланованих витрат під певну цифру», – зауважив експерт.

Він наголосив: підвищення тарифу на передачу призведе до втрати конкурентоздатності українських підприємств, що призведе, у свою чергу, до падіння надходжень у бюджет.

«Підприємства скорочують виробництво, бюджет недоотримує грошей, і вся обороноздатність нашої країни від цього постраждає страждає. Тобто, скорочення обсягів виробництва та скорочення обсягів експорту – це прямий ефект цього підвищення, адже ми конкуруємо за рахунок собівартості», – наголосив Каленков.

Як відомо, НКРЕКП опублікувала проект рішення щодо підвищення тарифу на передачу електроенергії для непобутових споживачів на +25,8% до 665,26 грн / МВт*год. Серед причин, якими в Комісії пояснили це рішення – необхідність підвищити зарплати в Укренерго, і провести виплати за кредитами. Водночас, енергетичні експерти закликали Укренерго провести реструктуризацію своїх кредитів, як це роблять усі держкомпанії, і оптимізувати витрати, замість підвищення тарифів.

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Теги: НКРЕКП бюджет Укренерго

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