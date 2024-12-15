Стало відомо, куди українці витрачають «тисячу Зеленського»

Тим, хто оформив заявки 1-3 грудня гроші вже виплатили

Заступниця міністра економіки України Надія Бігун назвала три основні статті витрат «Зимової єПідтримки»

Уже понад 9,2 мільйона українців подали заявки на отримання тисячі гривень у рамках «Зимової єПідтримки». Зокрема заявки подано від імені 2 мільйонів дітей, повідомила в коментарі «Суспільному» заступниця міністра економіки України Надія Бігун.

За її словами, більшість заявок було подано через платформу «Дія» – 7,3 мільйона. Цим людям гроші мають нарахувати протягом 10 днів від дня оформлення заявки.

Через вісім банків-учасників програми (SenseBank, LobosBank, PrivatBank, AccordBank, Abank, RadaBank, BankKreditnyPro і ClearingDeal) заявки подали 1,9 млн українців. Як зазначила Бігун, заявку через банк можуть подати лише громадяни віком від 65 років, а також громадяни, які через релігійні переконання не мають індивідуального податкового номеру.

При цьому гроші можна отримати і через «Укрпошту», але сама пошта заявки не оформлює – лише виплачує гроші.

За словами заступниці міністра, тим, хто оформив заявки 1-3 грудня гроші вже виплатили. Це 4,4 мільярда гривень, нараховані на банківські картки і ще 1,9 мільярда гривень, виплачені через «Укрпошту».

Бігун назвала три основні статті витрат цих грошей. Так, станом на кінець дня 14 грудня, майже 860 мільйонів гривень люди витратили на оплату комунальних послуг, 239 млн грн – на інтернет і телекомунікаційні послуги. Майже 55 мільйонів українці перерахували на благодійність, зокрема на потреби ЗСУ.

Нагадаємо, що з 1 грудня, можна отримати 1 тис. грн «Зимової єПідтримки» в «Дії». Гроші можна витратити на послуги: комуналку, ліки, оплату мобільного звʼязку, квитки на транспорт, книги або донати на United24. Коштами можна скористатися до 28 лютого 2025 року.

Покрокову інструкцію, як отримати «тисячу від Зеленського» читайте в матеріалі «Главкома».

До слова, з 10 грудня, українці, які подавали заявки на отримання 1 тис. грн у межах «Зимової єПідтримки», почали отримувати виплати.