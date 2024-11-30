Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Центр Разумкова пояснив, чому Україна не може імпортувати потрібні обсяги електроенергії

Анастасія Ковальова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Центр Разумкова пояснив, чому Україна не може імпортувати потрібні обсяги електроенергії
Через прайс-кепи Україна не може повноцінно використати квоту на імпорт електроенергії з ЄС
фото з відкритих джерел

Через прайс-кепи Україна не може повноцінно використати квоту на імпорт електроенергії з ЄС – експерт

Регуляторні перешкоди заважають Україні повноцінно використати квоту на імпорт електроенергії з ЄС. Про це заявив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

За словами експерта, європейські партнери України виконали свою частину роботи, забезпечивши можливість імпорту значного обсягу електроенергії.

«Треба дякувати дуже сильно за це їм. Тому що вони забезпечили можливість імпорту в Україну 2,1 ГВт за потужністю. Це 2 атомних блоки. Навіть більше», – зазначив Омельченко.

Проте, як наголошує експерт, Україна не може скористатися цією можливістю через граничні ціни на ринку.

«На жаль, України не можу скористатися цією квотою від ЄС через недолугу позицію НКРЕКП і уряду, який ніяк не може врегулювати питання прайс-кепів», – пояснив він.

Омельченко також окреслив парадоксальну ситуацію, що склалася в енергетичному секторі України.

«Тобто ситуація складеться така, що можливості імпорту є, дефіцит у нас є, графіки погодинних відключень у нас є. Але ми не можемо отримати цю електричну енергію через те, що НКРЕКП і уряд ніяк не можуть розібратися в регуляторній позиції», – сказав він.

Раніше народні депутати Олексій Кучеренко та Сергій Нагорняк висловили серйозне занепокоєння щодо ситуації з імпортом електроенергії в Україну, наголошуючи на необхідності перегляду граничних цін. За їхніми словами, діючі прайс-кепи блокують імпорт електроенергії і провокують дефіцит.

Читайте також:

Теги: НКРЕКП імпорт електроенергія Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Українська література, як і будь-яка інша, творилася на кількох мовах»
Підводне життя літератури
17 листопада, 23:35
«Гарантії виконання угод мають стати в центрі попередніх консультацій та фінальних угод»
Сценарій завершення війни. Що Україні запропонує Захід
9 листопада, 13:13
Енергетики зробили все можливе для захисту критичної інфраструктури від атак дронів
Нардепка оцінила рівень підготовки Міненерго та енергокомпаній до зими
1 листопада, 13:52
У разі перемоги Камали Гарріс на виборах, Курт Волкер зазначив, що вона, ймовірно, продовжить політику Байдена, що, на його думку, не є поганим
Якщо переможе Трамп? Курт Волкер дав надію українцям
1 листопада, 19:15
Також ворог просунувся біля Новодмитрівки, Новоолександрівки та Максимівки
Ворог окупував ще одне село на Донеччині – DeepState
8 листопада, 04:51
Французькі виробники кажуть, що українська кукурудза дестабілізує їхній ринок
У Франції виробники вимагають обмежити імпорт української кукурудзи
7 листопада, 10:09
Ніна Южаніна розповіла, що судді місцевих судів отримають щомісячну доплату
Проєкт державного бюджету на 2025 рік: судді отримуватимуть щомісячну доплату
11 листопада, 19:20
Польща підняла в небо винищувачі
Через ракетну атаку в Україні Польща підняла в небо бойові літаки
17 листопада, 07:27
Українці частіше стали використовувати дистанційні судові послуги
Попит на розгляд дистанційних судових справ в Україні значно зріс – Вища рада правосуддя
20 листопада, 05:50

Економіка

«Голос України» оприлюднив закон про підвищення податків
«Голос України» оприлюднив закон про підвищення податків
Центр Разумкова пояснив, чому Україна не може імпортувати потрібні обсяги електроенергії
Центр Разумкова пояснив, чому Україна не може імпортувати потрібні обсяги електроенергії
З 1 грудня нових працівників можна бронювати від мобілізації одразу, проте є умова
З 1 грудня нових працівників можна бронювати від мобілізації одразу, проте є умова
Регулятор енергоринку готує рішення, що допоможе зменшити кількість та тривалість відключень
Регулятор енергоринку готує рішення, що допоможе зменшити кількість та тривалість відключень
Граничні ціни обмежують імпорт електроенергії з ЄС – Харченко
Граничні ціни обмежують імпорт електроенергії з ЄС – Харченко
Обвал металургії. ЗМІ назвали наслідки можливої втрати Покровська
Обвал металургії. ЗМІ назвали наслідки можливої втрати Покровська

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
113K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 листопада: ситуація на фронті
40K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 листопада 2024
8377
Бурятка, яка очолила школу в окупованому Токмаку, обурена мовою місцевих дітей
7842
Крадії масово достроково виходять із українських в’язниць. Нардеп пояснив, що відбувається
5366
Самі захочуть до війська. Міноборони готує для 18-25-річних мотиваційні контракти
4457
День Андрія: історія свята, традиції, заборони, ворожіння та привітання

Новини

30 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Протести в Грузії, атака безпілотників на Росію. Головне за ніч
Вчора, 07:07
29 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:03
У Словаччині затримали двох українців, яких підозрюють у хвилі мінувань
28 листопада, 22:11
Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 листопада
28 листопада, 06:00
На Київщині ППО працює по безпілотниках
28 листопада, 00:34

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua