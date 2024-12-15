В окупованому Мелітополі росіяни відбиратиму житло через вигадані борги за комуналку

За борги окупанти накладатимуть арешти на житло та конфісковуватимуть його

Окупанти вирішили «перерахувати» борги за комунальні послуги місцевих мешканців

Російська влада на тимчасово окупованих територіях України придумала ще одну схему, як «віджимати» нерухомість і українців. Це планують робити через вигадані борги за комунальні послуги. Про це повідомив Центр національного спротиву (ЦНС).

Зокрема, у тимчасово окупованому Мелітополі вирішили «перерахувати» борги за комунальні послуги місцевих мешканців. Відлік почали від початку окупації попри обіцянки про списання несплат.

Після цього в людей виникають захмарні суми, які вони не можуть оплатити. За борги окупанти накладатимуть арешти на житло та конфісковуватимуть його.

Центр національного спротиву наголосив, що всі правові документи, які видані Росією, не мають юридичної сили. Своєю чергою власники житла станом на 24 лютого 2022 року зберігають свої права на майно.

Нагадаємо, жителі тимчасово окупованих територій України можуть залишитися без опалення, якщо не матимуть російського паспорта.

А на тимчасово окупованих територіях ворог не платить гроші залізничникам. У зв'язку з цим зростає заборгованість.

До слова, росіяни на окупованих територіях Херсонщини грабують у фермерів весь врожай.

Окрім цього, Центр національного спротиву повідомив, що росіяни створять Центри популяризації російської «мови» на всіх тимчасово окупованих територіях України.

Також окупанти на Херсонщині навчають вчителів-колаборантів виявляти дітей, які «за Україну».

Стало відомо, що люди під окупацією не отримають компенсацію після вакцинації без паспорта РФ.

Раніше стало відомо, що жителі тимчасово окупованих територій України можуть залишитися без опалення, якщо не матимуть російського паспорта.