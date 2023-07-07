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«Дружні стосунки досягли свого піка»: чи відмовиться Сі Цзіньпін від підтримки Кремля?

Діана Гасюк
glavcom.ua
«Дружні стосунки досягли свого піка»: чи відмовиться Сі Цзіньпін від підтримки Кремля?
Відносини Путіна та Сі вже досягли свого піка
фото з відкритих джерел

Після заколоту глави ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина дружба Пекіна і Москви вже не виглядає такою стійкою

За словами журналістів, зараз лідер КНР не може повністю відмовитися від підтримки Кремля. Так, Пекін занадто багато вклав у ці відносини, а Росія ще залишається корисною Китаю. Дружні стосунки глави КНР Сі Цзіньпіна і президента РФ Володимира Путіна, схоже, досягли свого піка. Про це пише видання The New York Times.

За словами журналістів, політиків об'єднала взаємна параноя з приводу загроз їхньому правлінню, і вони обмінялися передовим досвідом, щоб зробити світ більш пристосованим до їхніх «авторитарних імпульсів», а також установити жорсткіший контроль у своїх країнах.

У матеріалі йдеться, що після заколоту глави ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина дружба Пекіна і Москви вже не виглядає такою стійкою. Так, бунт найманців викрив режим Путіна. Тепер усі бачать, що він слабкий, але водночас непередбачуваний.

Видання пише, що, якщо Китай хоче перевершити США за світовим впливом, йому потрібно збалансувати свою зовнішню політику. Наприклад, КНР потрібно підтримати якнайшвидше припинення вторгнення РФ в Україну. Також варто зменшити напруженість у відносинах із Тайванем.

Сі не може дозволити собі повністю відмовитися від Путіна. Він занадто багато вклав у відносини, і Росія залишається корисною Китаю. Але відносини, які викликали стільки занепокоєння на Заході, ймовірно, досягли свого піка.

За словами журналістів, є ознаки того, що відносини Сі і Путіна вже псуються. Зараз Пекін не може надати Кремлю підтримку, бо боїться, що майбутні невдачі Путіна можуть негативно вплинути на рейтинг Сі всередині Китаю.

Повідомляється, що Сі усвідомлює, що тривале вторгнення РФ в Україну загрожує Путіну і може поставити під загрозу зовнішньополітичний порядок денний Китаю. Так, імідж КНР уже постраждав у Європі. Ставлення європейських ділових кіл до Китаю погіршилося, прямі іноземні інвестиції сповільнилися.

Раніше повідомлялося, що лідер Китаю Сі Цзіньпін особисто попередив президента Росії Володимира Путіна про неприпустимість використання ядерної зброї в Україні. 

До слова, Сі Цзіньпін очікує від своєї армії кращої підготовки до війни. Зокрема, це стосується планування бойових дій. 

Теги: росія інвестиції Китай путін рейтинг Сі Цзіньпін

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