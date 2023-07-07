Неймовірна спека в Україні. Гендиректор Yasno звернувся до українців із проханням

Сергій Коваленко уточнив, що наразі проблем з електроенергією не спостерігається

За словами Коваленка, 4 липня споживання електроенергії було більш як на 7% вищим, ніж у найгарячіший день 2022

Генеральний директор Yasno Сергій Коваленко повідомив, що у вівторок, 4 липня, був найспекотніший день за останні кілька років. При цьому споживання електроенергії було більш як на 7% вищим, ніж у найгарячіший день 2022, і на 14% вищим за минулий четвер.

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За словами очільника компанії, «сумарно це як виробнича потужність двох атомних енергоблоків. І все це – у першу чергу через кондиціонери», – написав Коваленко.

Сергій Коваленко уточнив, що наразі проблем з електроенергією не спостерігається, тому аварійні відключення поки не плануються.

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«Наразі нам вистачає генерації, хоча у пікові години ми імпортуємо зі Словаччини та Молдови. Стабілізаційних відключень не планується, подекуди можуть ставатися аварійні (як, наприклад, після вчорашньої грози у Києві)», – зазначив директор Yasno.

Проте як повідомляє Коваленко, усе ж краще «не перевіряти систему на гнучкість».

Нагадаємо, 7 липня у Боярській громаді на території Київської області очікуються масштабні відключення електроенергії – причиною стане проведення планових ремонтних робіт енергетиками компанії ДТЕК.

Раніше стало відомо, що Європа намагається будувати більше дешевих сонячних електростанцій, щоб скоротити попит на викопне паливо.

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До слова, ексдиректор одного з районних шляхово-експлуатаційних управлінь Києва, який на даний час працює заступником директора комунального підприємства «Київавтодор», отримав підозру через службову недбалість, а фактично – через висоту обмежувальних стаціонарних стовпчиків з нержавіючої сталі, яка не відповідала нормам ДСТУ.