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Ціна на електрику для промисловості в Україні фактично найнижча в ЄС – Оператор ринку

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Ціна на електрику для промисловості в Україні фактично найнижча в ЄС – Оператор ринку
16 березня 2022 року українська енергосистема приєдналася до єдиної енергосистеми ЄС
фото з відкритих джерел

З початку 2023 року середня ціна електроенергії в Україні складала 75 євро за МВт година

Дані державного підприємства «Оператор ринку» свідчать, що ціна на електроенергію в Україні 8 липня буде фактично найнижчою серед країн ЄС

8 липня середньозважена ціна електрики в Україні складе 2,07 грн/кВт година або 52 євро за 1 МВт годину.

В Польщі ціна склала 99 євро (3,94 грн/кВт година), що в два рази дорожче ніж в Україні.

В Угорщині та Словакії ціни склали 82-83 євро (3,30 грн/кВт година).

За даними державного підприємства, з початку 2023 року середня ціна електроенергії в Україні складала 75 євро за МВт година. Це на 40% дешевше, ніж в Польщі і на 35% дешевше ніж в Словаччині.

Нагадаємо, 16 березня 2022 року українська енергосистема приєдналася до єдиної енергосистеми ЄС. В рамках інтеграції, Україна взяла на себе зобов’язання імплементації європейські правила роботи енергоринку, в тому числі скасувати штучні цінові обмеження (price-cap), які обмежують вільну торгівлю електроенергією.

Теги: тарифи електроенергія Україна

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