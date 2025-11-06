Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Податок CBAM може знизити ВВП України на 10% – Метінвест

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Податок CBAM може знизити ВВП України на 10% – Метінвест

Європейське екомито CBAM становить серйозну загрозу для української економіки – Метінвест

Європейський механізм вуглецевого коригування імпорту (CBAM), який набуде чинності з 2026 року, може завдати серйозного удару по українській економіці. Про це заявив керівник офісу генерального директора Групи Метінвест Олександр Водовіз під час конференції «На шляху інтеграції: діалог уряду та бізнесу заради членства України в ЄС» у Києві.

Він зауважив, що декарбонізація для Євросоюзу є радше інструментом захисту внутрішнього ринку, ніж питанням екології. «До введення CBAM залишилося два місяці, а ми досі не знаємо, скільки платитимемо», – наголосив представник Метінвесту.

При цьому, за даними досліджень Ernst & Young та Федерації роботодавців України, впровадження механізму призведе до скорочення ВВП України приблизно на 5% у 2026 році та на 10% – у 2030-му, нагадав Водовіз.

Він закликав уряд не зволікати, а звернутися до Євросоюзу із пропозицією відтермінувати запровадження CBAM для України через війну. «Це серйозний удар по нашій економіці. Треба спільно шукати рішення, як відтермінувати цей період або які альтернативні зобов’язання можемо взяти перед ЄС», – сказав він.

Він також підкреслив, що європейські металургійні компанії отримують мільярдні гранти на декарбонізацію, що ставить українські підприємства у нерівні умови. «Ми таких можливостей не маємо. Тому просимо відтермінування хоча б на п’ять років від дати введення CBAM», – наголосив він.

Окремо Водовіз звернув увагу на необхідність створення прозорої системи торгівлі квотами на викиди вуглецю. Він зазначив, що Україна вже запровадила моніторинг та звітність щодо парникових газів, але має перейти до формування самої системи торгівлі.

«Ми виступаємо за інтеграцію з європейською системою торгівлі квотами, де діє чіткий і прозорий механізм: сплачені кошти повертаються підприємствам у вигляді підтримки на декарбонізацію», – пояснив він.

Конференція, організована Київською школою економіки за сприяння Офісу віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції та фінансової підтримки Швеції, зібрала представників уряду, бізнесу та міжнародних партнерів для обговорення викликів євроінтеграції.

Нагадаємо, за даними ФРУ, у разі запровадження СВАМ для України, вже до 2034 рр. падіння ВВП складе $8,7 млрд до 2026 р., а у 2034 – вже $11,3 млрд. Також Україну чекає зменшення податкових надходжень та соціальних внесків до бюджетів та фондів усіх рівнів унаслідок скорочення ділової активності – воно може становити $2,8 млрд у 2026 році, і сягнути $3,6 млрд у 2034 р.

Раніше німецьке видання Tagesspiegel заявило, що Єврокомісія готова відтермінувати СВАМ для України мінімум до 2027 року, але уряд має надіслати офіційний запит.

Теги: Єврокомісія економіка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Бізнес

Податок CBAM може знизити ВВП України на 10% – Метінвест
Податок CBAM може знизити ВВП України на 10% – Метінвест
П’ять держкомпаній увійшли до топ-10 за обсягом виторгу в минулому кварталі
П’ять держкомпаній увійшли до топ-10 за обсягом виторгу в минулому кварталі
Борги на балансуючому ринку ставлять під загрозу розвиток систем зберігання енергії – експертка
Борги на балансуючому ринку ставлять під загрозу розвиток систем зберігання енергії – експертка
Держава шукає управителя для «Моршинської»
Держава шукає управителя для «Моршинської»
Український бізнес на зустрічі з МВФ закликав скасувати програму кешбек
Український бізнес на зустрічі з МВФ закликав скасувати програму кешбек
Підвищення тарифу на передачу електроенергії. Асоціація добувної промисловості зробила заяву
Підвищення тарифу на передачу електроенергії. Асоціація добувної промисловості зробила заяву

Новини

Польські медіа розкрили ім’я «опозиціонера», який шпигував для ФСБ
4 листопада, 16:11
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
3 листопада, 05:59
В Україні мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 2 листопада 2025 року
2 листопада, 06:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
1 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
31 жовтня, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01

Прес-релізи

PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
3 листопада, 13:50
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua