Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Повернення попереднього рівня прайс-кепів може знову обмежити імпорт – експерт

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Повернення попереднього рівня прайс-кепів може знову обмежити імпорт – експерт
фото: Уніан

Повернення старих прайс-кепів зменшить доступність імпорту – Прокіп

Скасування підвищених прайс-кепів і повернення до попереднього рівня граничних цін може зменшити доступність імпортної електроенергії вже з квітня. Про це заявив Андріан Прокіп, доктор економічних наук та керівник енергетичних програм Українського інституту майбутнього.

За його словами, січневе рішення Регулятора про підвищення прайс-кепів було тимчасовим, і відповідно до чинної постанови з 31 березня вони мають бути повернуті на попередній рівень. Це створює ризик скорочення імпорту.

«31 березня прайс-кепи мають бути повернені на попередній рівень, а це з високою ймовірністю призведе до певного скорочення доступності імпортованої електроенергії», – зазначив Прокіп.

Масштаб можливого скорочення залежатиме від двох факторів: глибини дефіциту в Україні та цінової ситуації на суміжних європейських ринках. У разі високих цін у ЄС та обмежених граничних цін в Україні імпорт може знову стати економічно невигідним у пікові години.

За оцінкою експерта, у літні та осінньо-зимові місяці ризики відключень залишаються високими. Передусім це стосується липня, серпня, листопада та грудня, коли попит традиційно зростає та зберігається дефіцит потужності. В окремі періоди графіки можуть бути співмірними з тими, що діяли взимку.

Водночас у місяці з меншим навантаженням є шанс, що імпорт перекриватиме дефіцит і вдасться уникнути обмежень – за умови відсутності нових масованих обстрілів.

Раніше голова правління Асоціація сонячної енергетики України Владислав Соколовський заявив, що рішення про зміну прайс-кепів дозволило енерготрейдерам активніше закуповувати електроенергію в Європі та збільшити імпорт приблизно на 2 ГВт потужності.

Теги: енергетика електроенергія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський і спікер Сейму Польщі обговорили підтримку України
Зеленський провів переговори зі спікером Сейму Польщі
23 лютого, 21:24
Брянськ та Білгород залишились частково без світла після атак
Брянськ та Білгород залишились частково без світла після атак
16 лютого, 01:52
У Леніградській області палає електропідстанція
У Леніградській області вибухнула електропідстанція
7 лютого, 23:57
Білгород атакували ракети: виникли проблеми зі світлом
Білгород атакували ракети: виникли проблеми зі світлом
5 лютого, 23:46
На Одещині атаковано енергетичну інфраструктуру: понад 50 тис. людей без світла
На Одещині атаковано енергетичну інфраструктуру: понад 50 тис. людей без світла
3 лютого, 08:46
Механіка імпорту напряму залежить від співвідношення українських прайс-кепів та європейських цін
Підвищення прайс-кепів напряму вплинуло на зростання імпорту електроенергії – експерт
1 лютого, 14:32
Майже по всій Одещині обриви та пошкодження енергомережі – ДТЕК
Майже по всій Одещині обриви та пошкодження енергомережі – ДТЕК
31 сiчня, 09:31
Лукашук заявив, що «енергетичне перемир’я» зменшило готовність людей до блекаутів
Енергетичне перемир’я? Голова обласної ради розповів про зниження попиту на павербанки
30 сiчня, 12:11
Зеленський нагадав, що ініціативи щодо припинення вогню звучали ще торік під час зустрічей у Саудівській Аравії
Енергетичне перемир’я? Зеленський пояснив, чи битиме Україна далі по російських НПЗ
30 сiчня, 10:18

Бізнес

Повернення попереднього рівня прайс-кепів може знову обмежити імпорт – експерт
Повернення попереднього рівня прайс-кепів може знову обмежити імпорт – експерт
«Укрпошта» виставила на аукціон нерухомість на майже 250 млн грн
«Укрпошта» виставила на аукціон нерухомість на майже 250 млн грн
Якщо не домовимося про відтермінування щодо СВАМ, втратимо європейські ринки збуту – експертка
Якщо не домовимося про відтермінування щодо СВАМ, втратимо європейські ринки збуту – експертка
«Тіньовий ринок сигарет росте, а обговорюється повна дурня». Гетманцев обурився відсутністю результатів роботи БЕБ
«Тіньовий ринок сигарет росте, а обговорюється повна дурня». Гетманцев обурився відсутністю результатів роботи БЕБ
Підвищення вантажних тарифів Укрзалізниці спровокує скорочення ВВП на 100 млрд та масові звільнення – Укрметалургпром
Підвищення вантажних тарифів Укрзалізниці спровокує скорочення ВВП на 100 млрд та масові звільнення – Укрметалургпром
ДТЕК назвав суму, вкладену у ремонти, модернізацію ТЕС і мереж з початку вторгнення
ДТЕК назвав суму, вкладену у ремонти, модернізацію ТЕС і мереж з початку вторгнення

Новини

Стівен Кінг записав відеозвернення до українців у день річниці вторгнення РФ
24 лютого, 23:51
Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
23 лютого, 07:15
В Україні мокрий сніг та дощ: погода на 23 лютого
23 лютого, 05:59
Збірна США красиво вшанувала загиблого хокеїста
22 лютого, 19:57
Двоє хокеїстів із українським корінням виграли «золото» Олімпійських ігор
22 лютого, 18:59
Хокейна збірна США здолала Канаду в овертаймі фіналу Олімпіади
22 лютого, 18:22

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua