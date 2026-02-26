Повернення попереднього рівня прайс-кепів може знову обмежити імпорт – експерт

Повернення старих прайс-кепів зменшить доступність імпорту – Прокіп

Скасування підвищених прайс-кепів і повернення до попереднього рівня граничних цін може зменшити доступність імпортної електроенергії вже з квітня. Про це заявив Андріан Прокіп, доктор економічних наук та керівник енергетичних програм Українського інституту майбутнього.

За його словами, січневе рішення Регулятора про підвищення прайс-кепів було тимчасовим, і відповідно до чинної постанови з 31 березня вони мають бути повернуті на попередній рівень. Це створює ризик скорочення імпорту.

«31 березня прайс-кепи мають бути повернені на попередній рівень, а це з високою ймовірністю призведе до певного скорочення доступності імпортованої електроенергії», – зазначив Прокіп.

Масштаб можливого скорочення залежатиме від двох факторів: глибини дефіциту в Україні та цінової ситуації на суміжних європейських ринках. У разі високих цін у ЄС та обмежених граничних цін в Україні імпорт може знову стати економічно невигідним у пікові години.

За оцінкою експерта, у літні та осінньо-зимові місяці ризики відключень залишаються високими. Передусім це стосується липня, серпня, листопада та грудня, коли попит традиційно зростає та зберігається дефіцит потужності. В окремі періоди графіки можуть бути співмірними з тими, що діяли взимку.

Водночас у місяці з меншим навантаженням є шанс, що імпорт перекриватиме дефіцит і вдасться уникнути обмежень – за умови відсутності нових масованих обстрілів.

Раніше голова правління Асоціація сонячної енергетики України Владислав Соколовський заявив, що рішення про зміну прайс-кепів дозволило енерготрейдерам активніше закуповувати електроенергію в Європі та збільшити імпорт приблизно на 2 ГВт потужності.