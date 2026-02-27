Головна Гроші Бізнес
Оновлена наглядова рада «Енергоатома» обрала очільницю

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Руміна Велші має 40-річний досвід в ядерному секторі
фото: Агентство з ядерної енергії

Нова наглядова рада компанії провела перше засідання

Нова наглядова рада «Енергоатома» на першому засіданні обрала головою міжнародну експертку з ядерної безпеки та регуляторного нагляду Руміну Велші. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заступницю міністра економіки та членкиню наглядової ради компанії Дарію Марчак.

Оновлена наглядова рада компанії складається з чотирьох незалежних членів і трьох представників держави. До її складу увійшли:

  • Руміна Велші – колишня президентка Canadian Nuclear Safety Commission, міжнародно визнана експертка з ядерної безпеки та регулювання;
  • Лаура Гарбенчуте Бакієне – експертка з корпоративного управління та енергетичного сектору, членкиня наглядових рад міжнародних компаній;
  • Патрік Фрагман – колишній CEO Westinghouse Electric Company, один із провідних управлінців світової атомної енергетики;
  • Бріс Буюон – французький дипломат та експерт із міжнародної політики і стратегічного управління;
  • Віталій Кіндратів – заступник міністра економіки, довкілля і сільського господарства України;
  • Максим Малашкін – державний секретар Міністерства енергетики України;
  • Дарія Марчак – заступниця міністра економіки, довкілля та сільського господарства.

Крім того, наглядова рада підтримала рішення про припинення повноважень віцепрезидента компанії Якова Хармута.

Варто зазначити, що Руміна Велші – це експертка ядерного сектору з більш ніж чотирма десятиліттями досвіду, що охоплює ядерні операції, регуляторне врядування, стратегічні дорадчі ролі та міжнародне керівництво у сфері ядерної безпеки. Вона очолювала ядерний регулятор Канади, комісію стандартів безпеки МАГАТЕ та Асоціацію міжнародних ядерних регуляторів.

Нагадаємо, у січня Кабінет міністрів затвердив новий склад наглядової ради НАЕК «Енергоатом».

Як відомо, 25 лютого Кабмін призначив до складу наглядової ради АТ «НАЕК «Енергоатом» заступницю міністра економіки, довкілля та сільського господарства Дарію Марчак як представницю держави. Вона замінила Сергія Сухомлина, який залишив посаду за власним бажанням.

Теги: Енергоатом кадрові зміни

