«Укрпошта» виставила на аукціон нерухомість на майже 250 млн грн

Компанія планує пустити з молотка сортувальні приміщення та автобази

«Укрпошта» виставила на продаж 20 об’єктів нерухомості загальною площею 32,8 тис. кв. м. Це близько 3% портфеля компанії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу «Prozorro.Продажі».

Зазначається, що торги відбудуться в системі «Prozorro.Продажі» з 3 по 12 березня. Загальна стартова вартість майна – майже 248 млн грн. Йдеться про активи, які не мають виробничих потужностей, не залучені до операційної діяльності та не впливають на надання послуг. Переважно це старі сортувальні приміщення та автобази, що перестали використовуватися після модернізації.

Найдорожчий лот – будівлі колишнього сортувального центру у Львові площею 5,6 тис. кв. м. Вартість об’єкта на торгах стартуватиме з 56,9 млн грн. Майно не використовується з листопада 2022 року після переїзду компанії в новий автоматизований центр.

Найнижчу стартову ціну 408 тис. грн – має частина будівлі колишнього відділення в Жденієві на Закарпатті площею 69,6 кв. м. Населений пункт перейшов на обслуговування пересувним відділенням.

Утримання зайвих активів створює постійні витрати. Щорічно компанія витрачає на це понад 3,5 млн грн. Також додатково потрібно сплачувати комунальні платежі та охороняти майно. Продаж майна дозволить зменшити постійні витрати на утримання нерухомості та спрямувати ресурси на розвиток логістичної інфраструктури і сервісів.

«Чому «Укрпошта» не можне просто подарувати чи передати громадам ці активи? Тому що вони входять у капітал утвореного державою акціонерного товариства, і єдиний законний спосіб передачі цього майна – продаж. Безкоштовна передача комусь активів – це корупція», – пояснює пресслужба компанії.

Взяти участь у торгах з продажу майна «Укрпошти» може кожен охочий. Аби позмагатися за актив потрібно зареєструватися на одному з акредитованих майданчиків «Prozorro.Продажі» та запропонувати ціну.

До слова, національний поштовий оператор завершив масштабний етап очищення власного автопарку. Через платформу «Prozorro.Продажі» компанії вдалося реалізувати 716 одиниць застарілої техніки радянського та пострадянського періоду. Замість витрат на утримання «автохламу» підприємство отримало живі кошти та вільні площі.