Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

«Укрпошта» виставила на аукціон нерухомість на майже 250 млн грн

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
«Укрпошта» виставила на аукціон нерухомість на майже 250 млн грн
«Укрпошта» виставила на торги близько 3 % портфеля нерухомості
фото: «Prozorro.Продажі»

Компанія планує пустити з молотка сортувальні приміщення та автобази

«Укрпошта» виставила на продаж 20 об’єктів нерухомості загальною площею 32,8 тис. кв. м. Це близько 3% портфеля компанії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу «Prozorro.Продажі».

Зазначається, що торги відбудуться в системі «Prozorro.Продажі» з 3 по 12 березня. Загальна стартова вартість майна – майже 248 млн грн.  Йдеться про активи, які не мають виробничих потужностей, не залучені до операційної діяльності та не впливають на надання послуг. Переважно це старі сортувальні приміщення та автобази, що перестали використовуватися після модернізації.

Найдорожчий лот – будівлі колишнього сортувального центру у Львові площею 5,6 тис. кв. м. Вартість об’єкта на торгах стартуватиме з 56,9 млн грн. Майно не використовується з листопада 2022 року після переїзду компанії в новий автоматизований центр.

Найнижчу стартову ціну  408 тис. грн – має частина будівлі колишнього відділення в Жденієві на Закарпатті площею 69,6 кв. м. Населений пункт перейшов на обслуговування пересувним відділенням.

Утримання зайвих активів створює постійні витрати. Щорічно компанія витрачає на це понад 3,5 млн грн. Також додатково потрібно сплачувати комунальні платежі та охороняти майно. Продаж майна дозволить зменшити постійні витрати на утримання нерухомості та спрямувати ресурси на розвиток логістичної інфраструктури і сервісів.

«Чому «Укрпошта» не можне просто подарувати чи передати громадам ці активи? Тому що вони входять у капітал утвореного державою акціонерного товариства, і єдиний законний спосіб передачі цього майна – продаж. Безкоштовна передача комусь активів – це корупція», – пояснює пресслужба компанії.

Взяти участь у торгах з продажу майна «Укрпошти» може кожен охочий. Аби позмагатися за актив потрібно зареєструватися на одному з акредитованих майданчиків «Prozorro.Продажі» та запропонувати ціну.

До слова, національний поштовий оператор завершив масштабний етап очищення власного автопарку. Через платформу «Prozorro.Продажі» компанії вдалося реалізувати 716 одиниць застарілої техніки радянського та пострадянського періоду. Замість витрат на утримання «автохламу» підприємство отримало живі кошти та вільні площі.

Читайте також:

Теги: нерухомість приватизація аукціон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У місцевих Telegram-каналах новина викликала шквал обурення
Окупаційна «влада» на Луганщині визнала «безхазяйними» близько 12 тис. квартир
Вчора, 14:36
Микиту Бугайова відсторонено від посади до 5 квітня 2026 року
Кличко відсторонив директора «Освітньої агенції міста Києва» Бугайова: причини
23 лютого, 10:10
ТРЦ Ocean Plaza був відкритий 19 листопада 2012 року
Продаж ТРЦ Ocean Plaza: що відомо про один із найбільших торгових центрів України
18 лютого, 09:06
Українські символи часів великої війни, які стали світовими
Українські символи часів великої війни, які стали світовими
17 лютого, 21:00
Реформа житлової політики: Зеленський підписав закон
Реформа житлової політики: Зеленський підписав закон
12 лютого, 21:43
Обов’язкова реєстрація договору про оренду потрібна для захисту його учасників
Дикий капіталізм. «Слуга народу» вимагає навести порядок на ринку оренди житла
6 лютого, 08:41
Росія відкрила онлайн-доступ до нерухомості в окупованій частині Запорізької області
Росія відкрила онлайн-доступ до нерухомості в окупованій частині Запорізької області
6 лютого, 05:10
Механізм «роздержавлення» перетворив службове житло на спосіб безоплатної приватизації
Тимчасове проживання та орендна плата: Україна змінює правила користування службовим житлом
4 лютого, 22:04
Профспілка Енергоатома закликала уряд до діалогу через плани приватизації частини компанії
Профспілка Енергоатома закликала уряд до діалогу через плани приватизації частини компанії
4 лютого, 15:39

Бізнес

«Укрпошта» виставила на аукціон нерухомість на майже 250 млн грн
«Укрпошта» виставила на аукціон нерухомість на майже 250 млн грн
Якщо не домовимося про відтермінування щодо СВАМ, втратимо європейські ринки збуту – експертка
Якщо не домовимося про відтермінування щодо СВАМ, втратимо європейські ринки збуту – експертка
«Тіньовий ринок сигарет росте, а обговорюється повна дурня». Гетманцев обурився відсутністю результатів роботи БЕБ
«Тіньовий ринок сигарет росте, а обговорюється повна дурня». Гетманцев обурився відсутністю результатів роботи БЕБ
Підвищення вантажних тарифів Укрзалізниці спровокує скорочення ВВП на 100 млрд та масові звільнення – Укрметалургпром
Підвищення вантажних тарифів Укрзалізниці спровокує скорочення ВВП на 100 млрд та масові звільнення – Укрметалургпром
ДТЕК назвав суму, вкладену у ремонти, модернізацію ТЕС і мереж з початку вторгнення
ДТЕК назвав суму, вкладену у ремонти, модернізацію ТЕС і мереж з початку вторгнення
Коли «Укрпошта.Аптека» запрацює повноцінно? Смілянський назвав терміни
Коли «Укрпошта.Аптека» запрацює повноцінно? Смілянський назвав терміни

Новини

Стівен Кінг записав відеозвернення до українців у день річниці вторгнення РФ
24 лютого, 23:51
Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
23 лютого, 07:15
В Україні мокрий сніг та дощ: погода на 23 лютого
23 лютого, 05:59
Збірна США красиво вшанувала загиблого хокеїста
22 лютого, 19:57
Двоє хокеїстів із українським корінням виграли «золото» Олімпійських ігор
22 лютого, 18:59
Хокейна збірна США здолала Канаду в овертаймі фіналу Олімпіади
22 лютого, 18:22

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua