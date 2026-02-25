Підвищення вантажних тарифів Укрзалізниці спровокує скорочення ВВП на 100 млрд та масові звільнення – Укрметалургпром

Металурги просять міністра економіки заморозити тарифи на вантажні перевезення залізниці: існує ризик втратити 76 тис. робочих місць

Об'єднання підприємств «Укрметалургпром» направило офіційне звернення до першої віцепрем'єр-міністра - міністра економіки України Юлії Свириденко з проханням запровадити мораторій на підвищення залізничних вантажних тарифів до завершення воєнного стану. Про це свідчить текст відповідного листа, що є у розпорядженні редакції.

За інформацією об'єднання, Укрзалізниця розглядає можливість чергової індексації вантажних тарифів у 2026 році. Гірничо-металургійний комплекс, який є одним із найбільших залізничних вантажовідправників, виступає категорично проти, адже наразі підприємства галузі працюють лише на 40–85% довоєнних потужностей. На тлі енергетичної кризи частина з них уже була вимушена зупиняти виробництво. У цих умовах додаткове зростання логістичних витрат може стати критичним.

Промисловці нагадали, що попередні індексації тарифів Укрзалізниці у 2021–2022 роках суттєво перевищили як інфляцію витрат самого перевізника, так і динаміку світових цін на українські експортні товари. За цей період ціни на залізну руду зросли до 163% від базового рівня, на металопродукцію - до 153%. Водночас тарифи Укрзалізниці злетіли до 210% для вантажів 1 класу, та до 170% - для вантажів 3 класу.

Окремо звертається увага на проблему прихованого крос-субсидування: збитковий пасажирський сегмент фактично фінансується коштом вантажних перевізників. За прогнозами, дефіцит пасажирських перевезень у 2026 році перевищить 25 млрд грн – тобто, на кожну гривню доходу тут припадає понад три гривні витрат. Тобто, фактично десятиліттями вантажні перевезення виконують функцію прихованого податку на експорт та промисловість.

Додатково в Укрметалургпромі вказали, що поточна вартість залізничних вантажних перевезень в Україні вже перевищує аналогічні показники в країнах ЄС - зокрема Польщі та Словаччині – на 10–60%, попри кратно нижчий рівень доходів в економіці.

У листі також приведені розрахунки ДП «Укрпромзовнішекспертиза». Згідно з ними, підвищення тарифів на 37% призведе до скорочення ВВП майже на 100 млрд грн, втрати валютної виручки у сумі близько 2,4 млрд доларів, та щорічних втрат бюджету на рівні понад 36 млрд грн. Також це загрожує втратою щонайменше 76 тисяч робочих місць, з яких 26 тисяч – у промисловості.