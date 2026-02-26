Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Якщо не домовимося про відтермінування щодо СВАМ, втратимо європейські ринки збуту – експертка

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Якщо не домовимося про відтермінування щодо СВАМ, втратимо європейські ринки збуту – експертка

Рішення ЄС щодо введення екомита СВАМ для України є несправедливим, і ми маємо з ним боротися – експертка

Через механізм CBAM Євросоюз хоче стимулювати декарбонізацію промисловості та енергетики, але на практиці він вже сьогодні суттєво ускладнює експорт до ЄС, створюючи додаткові адміністративні та фінансові бар’єри. Те, що попри велику війну, Україні не надано жодних спеціальних умов чи послаблень, є несправедливим, тож уряд має продовжувати перемовини з ЄС. Таке переконання висловила голова галузевої ради Федерації металургів Олена Колесникова.

Наше право на відтермінування дії СВАМ передбачене положеннями статті 30(7) Регламенту ЄК, нагадала вона. Україна фактично відповідає всім визначеним у цьому положенні критеріям, які є підставою для застосування послаблень, але вони не були нам надані.

Вона пояснила, що для збереження присутності на європейських ринках, підприємства ГМК змушені брати на себе додаткові ризики та витрати, пов’язані з СВАМ. Але, на відміну від інших великих виробників сталі, українські підприємства не мають можливості перерозподіляти продукцію між різними ринками залежно від рівня вуглецевих викидів.

«Якщо Україна не отримає спеціальні умови, які дозволять нашим експортерам отримати сприяння в реалізації інвестиційних проєктів з декарбонізації, ми на горизонті 5 років програємо виробникам з Туреччини та Китаю, у яких немає війни. Поточне рішення ЄС по СВАМ до України є несправедливим і має бути переглянуте. Тому перше, що бізнес просить у держави, це продовжувати діалог з Єврокомісією про застосування до України спеціальних умов», – наголосила Колесникова.

У довгостроковій перспективі для України та ГМК зокрема ринок ЄС є стратегічним, тому декарбонізація є безальтернативною. Але перехід на «зелені» технології потребує значних інвестицій. Сьогодні підприємства працюють в умовах війни: обстріли, дефіцит електроенергії, нестача персоналу та обігових коштів, усі ресурси спрямовуються на збереження виробництва та утримання робочих колективів. Додатково, більшість підприємств ГМК розміщені у зонах підвищеного воєнного ризику, що фактично унеможливлює залучення довгострокового дешевого кредитного фінансування на зелені проєкти, нагадала експерт.

«Україна послідовно підтримує Європейський зелений курс та гармонізує екологічне законодавство. У цьому контексті надзвичайно важливою є проактивна позиція держави у переговорах з Єврокомісією щодо приєднання українських підприємств до загальноєвропейських механізмів фінансування декарбонізації на правах повноправного учасника», – резюмувала експертка.

Як відомо, у новій пропозиції Єврокомісії щодо посилення механізму CBAM досі не передбачено винятку для України, попри війну. У ЄК заявили, що вплив СВАМ на українську економіку буде «мінімальним». Аде ці оцінки є відірваними від реальності, каже директор GMK Center та голова Комітету промислової екології EBA Станіслав Зінченко: Україна залишається найбільшим експортером CBAM-товарів до ЄС за фізичними обсягами. Загалом же CBAM-товари забезпечують близько 2% українського ВВП.

Раніше амбасадор українського бізнесу, економічний експерт Андрій Забловський заявив, що попри формальну відмову Єврокомісії відтермінувати введення екомита СВАМ для України, ми все ще маємо повне і законне право на таке відтермінування, тож маємо активізувати переговори з Єврокомісією, щоб це право реалізувати.

Теги: енергетика

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мікро-, малий та середній бізнес може отримати до 10 млн грн пільгового кредитування під 0% річних у межах програми «Доступні кредити 5–7–9»
Виплати ФОПам, кредити під 0% на енергообладнання. Стартувала програма підтримки бізнесу
2 лютого, 17:26
Ситуація залишається критичною також у Харкові, на Сумщині, Полтавщині та в низці областей Центральної України
У Києві збільшиться кількість бригад, які відновлюють енергетику – Зеленський
4 лютого, 13:34
До української мережі вже приєднано понад 1 ГВт когенераційних потужностей – Свириденко
До української мережі вже приєднано понад 1 ГВт когенераційних потужностей – Свириденко
5 лютого, 14:14
Київщина: графіки відключення світла 27 січня 2026 року
Київщина: графіки відключення світла 27 січня 2026 року
26 сiчня, 21:44
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Як будуть вимикати світло 30 січня 2026 року? Дані «Укренерго»
29 сiчня, 18:00
РФ атакувала теплоелектростанції
РФ атакувала теплоелектростанції
3 лютого, 08:34
У Штутгарті зникло світло в кількох районах
Штутгарт частково залишився без світла через аварію
5 лютого, 15:23
34-та велика підстанція компанії потрапила під обстріл РФ
Одещина: ворог обстріляв підстанцію ДТЕК
Сьогодні, 10:44
Графіки погодинних відключень діятимуть протягом доби
Як будуть вимикати світло 24 лютого 2026 року? Дані «Укренерго»
23 лютого, 19:56

Бізнес

Якщо не домовимося про відтермінування щодо СВАМ, втратимо європейські ринки збуту – експертка
Якщо не домовимося про відтермінування щодо СВАМ, втратимо європейські ринки збуту – експертка
«Тіньовий ринок сигарет росте, а обговорюється повна дурня». Гетманцев обурився відсутністю результатів роботи БЕБ
«Тіньовий ринок сигарет росте, а обговорюється повна дурня». Гетманцев обурився відсутністю результатів роботи БЕБ
Підвищення вантажних тарифів Укрзалізниці спровокує скорочення ВВП на 100 млрд та масові звільнення – Укрметалургпром
Підвищення вантажних тарифів Укрзалізниці спровокує скорочення ВВП на 100 млрд та масові звільнення – Укрметалургпром
ДТЕК назвав суму, вкладену у ремонти, модернізацію ТЕС і мереж з початку вторгнення
ДТЕК назвав суму, вкладену у ремонти, модернізацію ТЕС і мереж з початку вторгнення
Коли «Укрпошта.Аптека» запрацює повноцінно? Смілянський назвав терміни
Коли «Укрпошта.Аптека» запрацює повноцінно? Смілянський назвав терміни
Балтійські країни заробили в Україні понад 111 млрд грн за три квартали 2025 року
Балтійські країни заробили в Україні понад 111 млрд грн за три квартали 2025 року

Новини

Стівен Кінг записав відеозвернення до українців у день річниці вторгнення РФ
24 лютого, 23:51
Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
23 лютого, 07:15
В Україні мокрий сніг та дощ: погода на 23 лютого
23 лютого, 05:59
Збірна США красиво вшанувала загиблого хокеїста
22 лютого, 19:57
Двоє хокеїстів із українським корінням виграли «золото» Олімпійських ігор
22 лютого, 18:59
Хокейна збірна США здолала Канаду в овертаймі фіналу Олімпіади
22 лютого, 18:22

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua