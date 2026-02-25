Головна Гроші Бізнес
«Тіньовий ринок сигарет росте, а обговорюється повна дурня». Гетманцев обурився відсутністю результатів роботи БЕБ

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко

Голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев

Голова податкового комітету зазначив розчарований відсутністю результатів БЕБ

Голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев не бачить жодних результатів роботи Бюро економічної безпеки, натомість відмічає намагання БЕБ на чолі з Олександром Цивінським створити паралельну реальність успіху, яка не має жодного стосунку до дійсності. Про це Данило Гетманцев заявив виданню Українські новини. 

Відповідаючи на запитання журналіста щодо результатів роботи очільника Бюро економічної безпеки Олександра Цивінського, голова податкового комітету зазначив, що має певні розчарування через відсутність результатів БЕБ, у тому числі і стосовно конкретних кейсів.

«Вже минуло повні 6 місяців повноцінної роботи нової команди Бюро. Я допускаю, що певні процеси потребують певного часу для вирішення. Ніхто не вимагає від БЕБ, щоб вони «махали шаблею» та порушували закон, знімаючи голови тіньовиків. Але з іншого боку є певні та очевидні триваючі злочини, які вже могли б бути припинені», – переконаний Данило Гетманцев. 

Як приклад парламентар навів ситуацію з нелегальними автозаправними станціями. За його словами комітет поінформував Бюро економічної безпеки про роботу понад 350 таких АЗС, однак вони досі не демонтовані. 

Крім того, Данило Гетманцев нагадав про ігнорування БЕБ порушень з боку торгівельної мережі «МаркетОпт», яка подрібнена на 1,5 тисячі ФОПів. 

«Я особисто звернувся до Бюро з листом, до якого додав фіскальні чеки. В цьому випадку нічого не потрібно робити, лише задокументувати та передати до суду. Але як я бачу абсолютно нічого не змінилося», – пояснює нардеп.

Занепокоєння Данила Гетманцева викликають також кадрова політика директора БЕБ Олександра Цивінського та його медійна активність. «Ми бачимо регулярні інтервʼю, конференції, різноманітні карколомні ідеї аби домовлятися з бізнесом. Для прикладу, на одній із конференцій обговорювалось питання – яким чином внести зміни в законодавство, аби БЕБ змогло «порішати» з ухилянтом про часткову сплату нарахованого податкового зобовʼязання», - зазначає Данило Гетманцев. 

Парламентар додає, що подібні обговорення відбуваються на тлі зростання частки нелегального ринку тютюну та заявах БЕБ про досягнення, які до них взагалі не мають жодного відношення 

«Обговорюється якась повна дурня. І це в той час, коли нелегальний ринок тютюну у нас за 2025 рік відкотився з 12,6% до більш ніж 18%. Постає питання – а чим ми тоді всі займаємось? БЕБ звітує про досягнення в детінізації ринку пального. Якщо детінізація і відбулася, то виключно завдяки тим рішенням, які були прийняті в залі Верховної Ради в 2024 році, а до цього – Податкової служби. Але це відбулось точно не за рахунок БЕБ. Тому з одного боку ми не бачимо жодних результатів від діяльності БЕБ, а з іншого – намагання створити паралельну реальність успіху, яка не має жодного стосунку до дійсності», – резюмує нардеп, додаючи, що для подальшої детінізації потрібна системна, дуже жорстка і злагоджена робота Податкової служби та БЕБ. І ця робота повинна викликати не PR-складову, жорстку критику та замовні медійні кампанії.

