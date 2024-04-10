Які зміни чекають на українських біженців у Польщі із 1 липня (список)

Польща готується змінити деякі правила для біженців з України

У Польщі планують переглянути допомогу українським біженцям. Серед основних змін – скасування частини виплат. Про це пише naszwybir.pl.

Польща скасовує кілька виплат для українських біженців. З 1 липня буде скасовано:

Одноразова виплата в 300 злотих для кожного біженця;

виплати за програмою «40+»;

проживання та харчування в колективних центрах для біженців стане платним.

Втім, є і хороші новини. Українцям, ймовірно, подовжать тимчасовий захист до 30 вересня 2025 року. Після розгляду законопроєкту у Сеймі зміни можуть набути чинності від 1 липня 2024 року.

Крім того, збережеться низка попередніх механізмів допомоги українським біженцям:

термін легального перебування на території Польщі для людей із статусом PESEL UKR;

тимчасове використання приміщень для колективного проживання громадян України;

термін дії національних віз та дозволів на тимчасове перебування, що були видані громадянам України та термін дії яких закінчився після 24 лютого 2022 року;

продовження доступу до соціальних програм, наприклад, програми «Родина 800+»;

доступ до ринку праці для українців;

подовження терміну, коли лікарі, стоматологи, медсестри та акушерки з України можуть отримати дозвіл на роботу за фахом за спрощеною процедурою.

За даними заступника державного секретаря Міністерства внутрішньої політики та адміністрації Польщі Мацея Дущика, у центрах для біженців на сьогоднішній день проживають 39 937 осіб, це 4,2% від усіх біженців.

До слова, вплив українських біженців на економіку Польщі з початку війни стає дедалі помітнішим – завдяки працевлаштованим громадянам ВВП країни зростає. Про це розповідає reliefweb.int.

Компанія Deloitte спільно з УВКБ ООН проаналізувала, як українські біженці, яких станом на жовтень 2023 року у Польщі проживало майже 957 тис., впливають на економіку країни. До ринку праці українські біженці стали долучатися швидко – у листопаді 2022 року рівень працевлаштування сягнув 65%, а у липні-серпні 2023 року – 80%.

У липні-серпні 2023 року 56% біженців декларували наявність вищої освіти та їхній рівень зайнятості був майже на третину вищий, ніж серед інших груп. В той самий час українці не повністю вивчили польську мову для ринку праці – у листопаді не володіли польською 21% опитаних. У червні 2023 року 40% офіційно працевлаштованих біженців працювали на роботі, яка не потребує кваліфікації. Для половини опитаних мовний бар'єр обмежував доступ до послуг, а для 34% – до ринку праці.