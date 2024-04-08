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Рада ЄС розповіла деталі обмежень вільної торгівлі з Україною

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Рада ЄС розповіла деталі обмежень вільної торгівлі з Україною
Згода щодо безмитної торгівлі містить два захисні механізми для захисту ринку Євросоюзу
фото з відкритих джерел

Очікується, що нові умови торгівлі 9 квітня схвалить профільний комітет Європарламенту, а до кінця місяця – пленарне засідання Європарламенту

Постійні представники держав-членів Євросоюзу підтвердили домовленість про продовження безмитної торгівлі з Україною. Водночас вона містить два захисні механізми для захисту ринку Євросоюзу. Про це йдеться в повідомленні Ради ЄС.

Перший механізм – посилена версія вже наявних обмежень, яка застосовуватиметься на основі регулярного моніторингу Європейської комісії.

Другий, новий механізм зобов'яже Єврокомісію знову запровадити тарифні квоти на імпорт з України м'яса птиці, яєць, цукру, а також вівса, кукурудзи, круп та меду, якщо він перевищить середньоарифметичне значення обсягів, імпортованих у другому півріччі 2021, 2022 та 2023 років.

Дія цього механізму запускається автоматично через 14 днів після виявленого перевищення обсягу експорту, а не через 21, як передбачалось раніше. Крім того, він тепер враховує дані про імпорт за довоєнний 2021 рік, а не лише 2022-ий і 2023-ий.

Очікується, що нові умови пільгової торгівлі України з ЄС схвалить спершу профільний комітет Європарламенту вже у вівторок, 9 квітня, а до кінця місяця – пленарне засідання Європарламенту.

Після цього відповідний регламент ухвалить Рада ЄС, підпишуть представники Ради та Європарламенту, він буде опублікований в Офіційному віснику Євросоюзу, а 6 червня – набуде чинності. 

Нагадаємо, посли країн-членів Євросоюз та Європарламент дійшли згоди щодо безмитної торгівлі та можливих квот для сільськогосподарської продукції з України з більшим захистом для фермерів ЄС. 

Зокрема, ЄС тимчасово призупинив для України мита та квоти до червня 2025 року, проте залишив за собою право запровадити обмеження у випадку, якщо обсяги продукції з України з певних категорій перевищать середні показники за період з 1 липня 2021 року по 31 грудня 2023 року.

Раніше ЄЄ планував зберігати торгівлю з Україною на рівні років повномасштабного вторгнення, коли українська сільськогосподарська продукція ввозилась без обмежень. Проте Франція та Польща наполягли, що потрібно зважати також на довоєнний 2021-й рік. Компромісним рішенням стало врахування половини 2021 року.

Як повідомлялося, Польща веде активні переговори про запровадження ліцензій на сільськогосподарські продукти з України. Варшава також сподівається на припинення транзиту українського збіжжя через територію Польщі.

Раніше польська влада підписала угоду з фермерами про дотації на тонну зерна і тимчасове закриття кордону з Україною для транзиту деяких сільськогосподарських продуктів.

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Теги: торгівля продукти Європейський союз переговори обмеження

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