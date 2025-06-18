МЗС Литви: Україну не запросять до НАТО на саміті в Гаазі

Міністр закордонних справ Литви Кестутіс Будріс: Україна не отримає офіційного запрошення до НАТО під час саміту в Гаазі

Будріс заявив, що питання членства України не внесено до порядку денного

Міністр закордонних справ Литви Кестутіс Будріс заявив, що Україна не отримає офіційного запрошення до НАТО під час саміту, що відбудеться наступного тижня в Гаазі. Про це повідомляє LRT, передає «Главком».

«У порядку денному НАТО такого питання немає, і ми не чули жодного сигналу про очікування запрошення до членства, зокрема й від самих українців», – сказав Будріс.

За його словами, ні перед самітом у Вашингтоні, ні зараз не варто очікувати проривних рішень. Він наголосив, що головними темами заходу залишаються підтримка України, демонстрація єдності Альянсу та підкреслення ролі США у спільній оборонній політиці.

Будріс також зазначив, що Литва на саміті порушить питання безпосередньої загрози з боку Росії, а одним з її пріоритетів буде згадка про Україну в підсумковій декларації.

«Я впевнений, що документ буде, і що ми зможемо досягти поставлених завдань, хоча попереду ще багато інтенсивної роботи», – зазначив міністр.

«Главком» повідомляв, що НАТО оприлюднило програму саміту, який пройде 24-25 червня в Гаазі. У ній передбачено, зокрема, засідання Ради Україна-НАТО. Згідно з офіційною інформацією, увечері 24 червня відбудеться робоча вечеря Ради Україна–НАТО на рівні міністрів закордонних справ. Захід проходитиме під головуванням заступника генерального секретаря НАТО.

Також «Главком» писав, що 17 червня президент України Володимир Зеленський зустрівся з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, щоб обговорити кроки напередодні саміту Альянсу в Гаазі. Зеленський повідомив, що на зустрічі з Рютте окреслив основні очікування України від саміту та розповів про актуальні потреби наших військових на тлі значного посилення російських атак.

Раніше ми писали, що країни НАТО розглянуть можливість включити кошти на військову допомогу Україні у витрати на оборону, які хочуть погодити на саміті у червні. Як повідомляє «Главком» про це пишее агентство Bloomberg посиланням на попередню чернетку декларації саміту.

«Союзники по НАТО розглянуть можливість дозволу включення своїх внесків в оборону України в нові цільові витрати, які, як очікується, будуть ухвалені на саміті лідерів (країн блоку) пізніше цього місяця»,– йдеться в повідомленні агентства з посиланням на чернетку документа.