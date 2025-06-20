Металургійний холдинг Ахметова навчає ШІ контролювати якість продукції

Цифровий прорив у металургії: машини контролюватимуть якість металу

Група «Метінвест» впроваджує інструменти штучного інтелекту (ШІ) для автоматизації процесів та контролю якості продукції на виробництві. Один із реалізованих продуктів – рішення на основі комп’ютерного зору для контролю якості напівфабрикатів у реальному часі, яке стало для компанії справжнім проривом. Про це розповів керівник R&D-центру Metinvest Digital Максим Баланюк на конференції «Велика цифрова трансформація. Діалоги про майбутнє», яку провело видання NV у Києві.

За словами керівника R&D-центру Metinvest Digital, один із головних бар’єрів для впровадження ШІ – це нестача якісних, структурованих даних і завищені очікування від технологій, що не завжди відповідають реальним можливостям.

«Технологія – лише частина великого виклику: справжні бар’єри – це кібербезпека, регулювання та відповідність новим нормам, зокрема європейським. Але одне очевидно: якщо ви досі не працюєте з ШІ – час починати, бо без нього ваша конкурентоспроможність стрімко знижуватиметься», – вважає Максим Баланюк.

За його словами, «Метінвест» активно впроваджує цифрові рішення, зокрема з використанням елементів ШІ, які вже допомагають вирішувати конкретні бізнес-завдання. Зокрема, контроль якості напівфабрикатів у реальному часі став проривом, і це рішення відкрило нові можливості для розвитку інших проєктів.

Система вже працює на найбільшому підприємстві «Метінвесту»: вона автоматично виявляє дефекти під час виробництва слябів: підказує оператору, де і який саме дефект знайдено, допомагаючи правильно обрізати матеріал. Зараз її вдосконалюють: підвищують точність розпізнавання, швидкість оброблення і глибину аналітики – аж до причин дефекту на попередніх етапах.

Подібне рішення розробляється і для виявлення дефектів на іншому обладнанні, де продукція рухається зі швидкістю 5 метрів на секунду. «До кінця серпня ми маємо завершити першу версію. І розпочнеться тестова промислова експлуатація», – сказав Максим Баланюк.

Керівник R&D-центру також розповів, що Metinvest Digital почала співпрацювати з іншими великими бізнесами, зокрема з лідерами ринків фармакології, агросектору, ритейлу і навіть виробництва меблів.

«Це надзвичайно цінно, адже компанії з сильним внутрішнім ІТ добре розуміють реальні виклики й можуть поділитися досвідом, як уникнути помилок. Така відкрита взаємодія – гарний кейс для українського бізнесу: вона прискорює впровадження перевірених рішень і дає змогу ефективніше розвивати свої продукти. Наприклад, після однієї з таких сесій ми змінили підхід до власного продукту – і він став кращим», – сказав він.

Як відомо, «Метінвест» Ріната Ахметова включили до рейтингу найбільших інвесторів України: щороку компанія вкладає 12 млрд в інвестиційні проєкти в Україні. Також від початку війни компанія перерахувала понад 50 млрд грн податків і зборів до бюджетів усіх рівнів.