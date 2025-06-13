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Віктор Андрусів Політичний та громадський діяч

Удар Ізраїлю по Ірану. Що означає ця війна для України?

glavcom.ua
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Ізраїль завдав масованого удару по Ірану
фото: AP

Ізраїльский удар по Ірану та Україна

Сьогодні Ізраїль завдав більше 300 ударів по Ірану. За попередніми даними знищено два реактори і загинули командувач та начальник генштабу зс Ірану. Це початок машстабної війни без сухопутного вторгнення. Ядерна програма була національною ідеєю в іранців, тому відповідь Ірану буде машстабною і тривалою. Фактично, в наступні місяці Ізраїль та Іран будуть бомбити один одного нещадно.

Ця війна стає крапкою в «миротворчих зусиллях» Дональда Трампа і ще однією історією, в якій його кинув Путін. Я вже писав, що можливість отримати угоду з Іраном та підтримка Путіна в цьому питанні була паралельною історією до нашої, але йшла в парі. Путін пообіцяв Трампу підтримку в цій угоді, тому незважаючи на всі провали по нашому напряму, він продовжував зберігати надії іранському напрямі. За концепцією угоди Росія забирала іранський збагачений уран на зберігання і повертала, якщо США порушать угоду. Але насправді Путін ніколи не прагнув допогти Трампу, він завжди прагне «опустити Захід», що йому і вдалось. В питанні Ірану Путіну не вигідні жодні угоди, які відкриють іранські запаси нафти на глобальний ринок і зіб’ють ціну.

Все це не залишає Трампу вибору: він має стати жорстким і почати давити. Він вже підтримав Ізраїль, хоча ще місяць назад погрожував їм припинити будь-яку допомогу. Найближчим часом це ж чекає і нас. Зараз завершиться пауза з обмінами полонених і тілами, і думаю Трамп займе ту позицію, яка взагалі-то єдина можлива: давити Путіна. Перші сигнали цьому вчора відправляв «носій здорового глузду» Ліндсі Грем, який актуалізував свій санкційний законопроект цього тижня і виступив із різкими заявами проти Путіна. Як правило, він це робить тільки тоді, коли у Трампа з’являються схожі коливання.

Що значить для України війна на Близьком Сході?

Мінуси:

  1. Ріст цін на нафту. Буде тимчасовий стрибок цін. Саме тимчасовий, бо реальних передумов немає. Думаю за місяць нафта або швидше нафта повернеться до рівня 60 дол. Але, безперечно, русня цей короткий час буде займатись онанізмом.
  2. Ракети ППО. Війна Ізраїлю та Ірану буде ракетною, безпілотною та повітряною. На все це треба буде дуже багато ракет ППО, які замість нас поїдуть туди.

Плюси:

  1. Ще одна війна знімає з порядку денного тему умиротворення Путіна. Навпаки вона стає доказом того, що Захід має займати сильну позицію. Це змінить сприйняття нас, бо у нас на сьогодні найдосвідченіша армія в світі по веденню сучасної війни.
  2. Ця війна прискорює перетворення Трампа на яструба.

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Джерело
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Теги: Ізраїль Іран Україна США росія

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Віктор Андрусів

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