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За тиждень ДТЕК повернув світло у понад 240 тисячах домівок, знеструмлених через ворожі атаки

Христина Жиренко
glavcom.ua
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За тиждень ДТЕК повернув світло у понад 240 тисячах домівок, знеструмлених через ворожі атаки

Роботи енергетиків на Донеччині стають усе небезпечнішими

Минулого тижня енергетики ДТЕК повернули світло для понад 240 тисяч родин у 27 населених пунктах, що залишилися без електропостачання через обстріли у Одеській, Дніпропетровській, Донецькій та Київській областях. Про це повідомляють у ДТЕК Ріната Ахметова.

Зазначається, що найбільше відновлень було на Одещині, яка минулого тижня постійно зазнавала ворожих атак. З 3 по 9 березня вдалося відновити електропостачання 143,4 тисяч домівок місцевих жителів. На Дніпропетровщині, яка теж усе частіше потерпає від наслідків ворожих обстрілів, вдалося за тиждень повернути світло для 76,1 тисяч родин.

В свою чергу на Донеччині, попри постійну небезпеку, вдалося відновити електропостачання в оселях 19,2 тисяч родин за останні сім днів.

Роботи на Донеччині стають усе небезпечнішими: минулого тижня енергетики вчергове потрапили під ворожий авіаудар. На щастя, вони лишилися неушкодженими. Київщина також піддається частим ворожим ударам. Минулого тижня енергетики відновили електрику для 1,3 тисяч родин, щойно сапери та військові надали дозвіл.

Нагадаємо, у лютому енергетикам ДТЕК вдалося відновити електропостачання майже у 650 тис. домівок українців, знеструмлених через обстріли в Дніпропетровській, Донецькій, Одеській, Київській областях та Києві.

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Теги: ДТЕК енергетика авіаудар Київщина

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