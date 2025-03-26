Скільки разів Путін порушував мораторій на удари по енергетиці? Дані радника Зеленського

Окупанти як мінімум вісім разів атакували енергетику після 18 березня

Кремль заявляв, що Путін після розмови з Трампом наказав перестати атакувати енергообʼєкти України

Російська Федерація продовжує завдавати ударів по українських енергетичних об'єктах, попри обіцянки припинити вогонь. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на радника президента України Дмитра Литвина.

Очільник Кремля Володимир Путін заявляв, що після розмови з президентом США Дональдом Трампом дав вказівку своїй армії припинити удари. Однак з 18 березня Україна має вісім підтверджених влучень в енергетичні об'єкти.

«А щоночі наші сили ППО збивають близько сотні ударних безпілотників – і багато з них, ймовірно, мали на меті інші енергетичні об'єкти. Якби не наші захисники, влучень могло б бути набагато більше», – каже він.

Як відомо, Путін підтримав ідею президента США Дональда Трампа про взаємну відмову Російської Федерації та України на 30 днів від ударів по енергетичній інфраструктурі. Водночас буквально через годину росіяни порушили енергетичне перемир'я, вдаривши по критичному об'єкту в Слов'янську.

Тим часом спеціальний представник США Стів Віткофф відмовився визнавати, що Росія порушила угоду про ненапад на енергетичну інфраструктуру України після розмови Трампа і Путіна.

До слова, офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що Київ порушив перемир'я з Росією, яке раніше було запропоноване президентом США Дональдом Трампом.