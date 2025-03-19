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Республіканець Вілсон заявив, що Путін образив Трампа, порушивши енергетичне перемир'я

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Республіканець Вілсон заявив, що Путін образив Трампа, порушивши енергетичне перемир'я
Вілсон публічно засудив удари Росії по території України
фото: АР

Він називає Путіна військовим злочинцем

Член Палати представників США від Республіканської партії Джо Вілсон заявив, що російський диктатор Путін вже порушив угоду, вдаривши по енергетичним об'єктам Донеччини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Вілсона.

У соціальній мережі Х Вілсон публічно засудив удари Росії по території України, які відбуваються під час перемовин про припинення вогню. Він називає Путіна військовим злочинцем.

За його словами, Путін образив Трампа, порушивши енергетичне перемир'я.

«Військовий злочинець Путін вже порушив угоду і образив президента Трампа. Путінські війська обстріляли енергосистеми Слов'янська з навідних бомб, а обстріли тривають по всій Україні», – підкреслив республіканець.

Конгресмен Вілсон підсумував, що диктатор «Путін не хоче миру, він хоче України».

Нагадаємо, що Володимир Зеленський відреагував на нічну атаку Росії в ніч на 19 березня. 

«Зараз у багатьох регіонах буквально чути, що насправді потрібне Росії. Близько 40 «шахедів» у нашому небі, працює ППО», – написав Зеленський.

До слова, російський диктатор Володимир Путін підтримав ідею президента США Дональда Трампа про взаємну відмову Російської Федерації та України на 30 днів від ударів по енергетичній інфраструктурі. 

Водночас, буквально через годину росіяни порушили енергетичне перемир'я, вдаривши по критичному об'єкту в Слов'янську. Увечері 18 березня російські війська завдали ударів по критичній інфраструктурі міста Слов'янськ, що на Донеччині. 

Повідомляється, що росіяни вдарили по одній з підстанцій у місті. Місцеві жителі повідомляють, що у місті Слов'янськ частково зникло світло. Декілька районів повністю знеструмлені.  

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Теги: Дональд Трамп путін війна енергетика обстріл перемир'я

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